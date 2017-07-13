 Ajax'lı Nouri'den kötü haber – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    Ajax'lı Nouri'den kötü haber

    Ajax'lı Nouri'den kötü haber

    Hollanda ekibi Ajax, Alman temsilcisi Werder Bremen ile oynanan hazırlık maçında kalp ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırılan 'nin beyninde ciddi ve kalıcı hasar tespit edildiğini duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncunun beyninde kalıcı ve ciddi hasar tespit edildiği haberinden derin üzüntü duyulduğu ve dualarının Nouri ile olduğu ifade edildi.

    Nouri, Ajax ile Werder Bremen arasında 8 Temmuz'da oynanan hazırlık maçının 72. dakikasında kendisini yere bırakmıştı. Fas asıllı Hollandalı futbolcu, saha içinde yapılan müdahalenin ardından helikopterle hastaneye kaldırılmıştı.

    Ajax, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada, uygulanan yoğun tedavinin ardından Nouri'nin hayati tehlikeyi atlattığını kaydetmişti.



    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:41
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