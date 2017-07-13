 29 milyon euroya Çin'e transfer oldu – Fotomaç – 13 Temmuz 2017
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    13 Temmuz 2017, Perşembe
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    29 milyon euroya Çin'e transfer oldu

    29 milyon euroya Çin'e transfer oldu

    Çin Süper Lig ekibi Tianjin Quanjian, Almanya'nın Köln takımından Fransız golcü Anthony 'i kadrosuna kattı.

    Köln Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki 'in transferi konusunda Çin ekibiyle anlaşma sağlandığı bildirildi. Açıklamada transferin detaylarıyla ilgili bilgi verilmedi.

    Alman basınında yer alan haberlerde, Modeste'in 6 milyon avro karşılığında satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiralandığı iddia edildi. Haberlerde, Çin kulübünün satın alma opsiyonunu kullanarak tecrübeli futbolcuyu 29 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edebileceği öne sürüldü.

    İngiltere'de Blackburn Rovers, Fransa'da Bastia, Angers, Nice, Bordeaux, Almanya'da Hoffenheim ve son olarak Köln'de görev yapan Modeste, geçen sezon takımıyla çıktığı 37 maçta 27 gol attı.

    1. 13 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:11
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