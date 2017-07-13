29 milyon euroya Çin'e transfer oldu
Çin Süper Lig ekibi Tianjin Quanjian, Almanya'nın Köln takımından Fransız golcü Anthony Modeste'i kadrosuna kattı.
Köln Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Modeste'in transferi konusunda Çin ekibiyle anlaşma sağlandığı bildirildi. Açıklamada transferin detaylarıyla ilgili bilgi verilmedi.
Alman basınında yer alan haberlerde, Modeste'in 6 milyon avro karşılığında satın alma opsiyonuyla iki yıllığına kiralandığı iddia edildi. Haberlerde, Çin kulübünün satın alma opsiyonunu kullanarak tecrübeli futbolcuyu 29 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edebileceği öne sürüldü.
İngiltere'de Blackburn Rovers, Fransa'da Bastia, Angers, Nice, Bordeaux, Almanya'da Hoffenheim ve son olarak Köln'de görev yapan Modeste, geçen sezon takımıyla çıktığı 37 maçta 27 gol attı.
- 13 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:11
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Babacar Beşiktaş'a doğru
Toplam 9
Yorum
Savas babacar verilecek parayı abubacar a versek daha anlamlı olmazmı? adam tam aradığımız golcu. diğeri tam bir soru işareti
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Valbuena: "Daha iyiye gidiyoruz"
Toplam 4
Yorum
ah volkan vah volkan her maca 1-0 gerıde baslıyoruz bunun yuzunden 2macta 2 hatalı gol 50macta oynarsa ne olacak bılmıyom refleks kalmamıs yer tutmada yok yokyok
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Eder: Beşiktaş’ı çok isterim
Toplam 14
Yorum
thebarbaros eder mi ? bence etmez !
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