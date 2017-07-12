İsmail Haktan Odabaşı kadro dışı bırakıldı

Manisaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfaspor Kulübü tarafından Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünün 2016-2017 futbol sezonundaki maçların müsabaka skorunu etkilediği iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna yapılan başvurunun TFF Etik Kurulu tarafından soruşturulmaya devam edildiği belirtildi.

Dosyada futbolcuları İsmail Haktan Odabaşı'nın isminin de yer aldığının bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef kulübümüz futbolcusunun isminin geçtiği dosya ve basına düşen tapelerin ardından, soruşturmanın selameti için İsmail Haktan Odabaşı süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulunun incelemesi ve araştırması sonucuna göre dosyada adı geçen isimlerle ilgili ivedi bir şekilde hukuki süreç de başlatılacaktır."