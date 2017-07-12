İsmail Haktan Odabaşı kadro dışı bırakıldı
TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'da İsmail Haktan Odabaşı kadro dışı bırakıldı.
Manisaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfaspor Kulübü tarafından Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünün 2016-2017 futbol sezonundaki maçların müsabaka skorunu etkilediği iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna yapılan başvurunun TFF Etik Kurulu tarafından soruşturulmaya devam edildiği belirtildi.
Dosyada futbolcuları İsmail Haktan Odabaşı'nın isminin de yer aldığının bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Maalesef kulübümüz futbolcusunun isminin geçtiği dosya ve basına düşen tapelerin ardından, soruşturmanın selameti için İsmail Haktan Odabaşı süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulunun incelemesi ve araştırması sonucuna göre dosyada adı geçen isimlerle ilgili ivedi bir şekilde hukuki süreç de başlatılacaktır."
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:25
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Aykut Kocaman yol haritasını belirledi
Toplam 25
Yorum
ugur asıl senin gs li oldugun belliki aziz yıldırımın gitmesini istemiyormusun. bu kadar kötü yönetime sahip cıkan fb li değildir asıl
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Satalım kurtulalım
Toplam 33
Yorum
FB FB takımında bir çok maçta ilk 11 oynayan bir futbolcunun bel bölgesi bu kadar kalın olamaz
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Lens’ten ‘dönüş’ işareti
Toplam 8
Yorum
FB FB yönetimi, Sunderland yönetimine Lens olmazsa olmazımız değil algısı yaratarak transferi daha uygun hale getirmeye çalışıyor.
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