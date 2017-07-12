15 Temmuz şehitleri futbol turnuvası

Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon hazırlıklarını sürdüren futbol kulüplerinin katılımıyla 15 Temmuz şehitleri anısına futbol turnuvası düzenlendiği belirtildi.

Kazım Karabekir Stadı'ndaki turnuvaya Alanyaspor, Akhisar Belediyespor, Altınordu, Kayserispor ve Atiker Konyaspor'un katılacağı kaydedildi.

Turnuvanın yarın saat 18.00'de Atiker Konyaspor-Kayserispor arasında oynanacak maçla başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'de Kayserispor ile Akhisar Belediyespor'un karşı karşıya geleceği, saat 20.00'de de Alanyaspor ile Altınordu'nun maç yapacağı bildirildi.

Turnuvanın ücretsiz olarak izlenebileceği vurgulandı.