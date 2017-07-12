Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen futbol turnuvası yarın başlayacak.
Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon hazırlıklarını sürdüren futbol kulüplerinin katılımıyla 15 Temmuz şehitleri anısına futbol turnuvası düzenlendiği belirtildi.
Kazım Karabekir Stadı'ndaki turnuvaya Alanyaspor, Akhisar Belediyespor, Altınordu, Kayserispor ve Atiker Konyaspor'un katılacağı kaydedildi.
Turnuvanın yarın saat 18.00'de Atiker Konyaspor-Kayserispor arasında oynanacak maçla başlayacağı ifade edildi.
Açıklamada, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'de Kayserispor ile Akhisar Belediyespor'un karşı karşıya geleceği, saat 20.00'de de Alanyaspor ile Altınordu'nun maç yapacağı bildirildi.
Turnuvanın ücretsiz olarak izlenebileceği vurgulandı.
- 12 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:16
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Fener'den Emre zaferi
Toplam 60
Yorum
Zafer gelecegin ridvan dilmeninne laf yok kiskananlar catlasin kötü topcuda milli takimda neden oynuyor
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Milan'dan gençlik atılımı
Toplam 1
Yorum
haymanalı milan solo con te, milan sempre per te. forca ac milan .
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Maestro adayları Sosa ve De Jong
Toplam 3
Yorum
Erol Kocamış adamları transfer ediyorlar.akılsızca.bu juruzoviç ndiayenin alternatifi idi.şimdide onun alternatifii.turşunun suyunun suyu yani.
15 Temmuz şehitleri futbol turnuvası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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