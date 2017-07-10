UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev
UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Mete Kalkavan'ı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda görevlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Mete Kalkavan'ın, yarın Azerbaycan'ın Karabağ ile Gürcistan'ın Samtredia takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında düdük çalacağı belirtildi.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Tevfik Behramov Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Kalkavan'ın yardımcılıklarını, Esat Sancaktar ve Erdem Bayık'ın yapacağı, müsabakanın dördüncü hakeminin ise Halil Umut Meler olacağı aktarıldı.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:22
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Costa çılgınlığı: 3 milyon aşıldı
Toplam 2
Yorum
Abuzer Selam gel hadi disgo karakartalima seni bekliyoz bogazda
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Lazio, Topal’ı istedi
Toplam 1
Yorum
murat aykuthoca konyaya vefa borcundan bajiçi almıyordu ama alman liginden talipler çıktı,kaçırmamak için alacaktır.kjaer=niang para 2.formül
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Kaptan da yolcu
Toplam 3
Yorum
Lucas Geçen sene bu oyunculara laf söyleyen seyirci ve yorumcular. Şimdi gönderiyorlar diye tepki gösteriyorlar. Bu ne demek oluyor anlamadım.
UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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