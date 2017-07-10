 UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    UEFA'dan 'a görev

    UEFA'dan Mete Kalkavan'a görev

    UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem 'ı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda görevlendirdi.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 'ın, yarın Azerbaycan'ın Karabağ ile Gürcistan'ın Samtredia takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında düdük çalacağı belirtildi.

    Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Tevfik Behramov Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Kalkavan'ın yardımcılıklarını, Esat Sancaktar ve Erdem Bayık'ın yapacağı, müsabakanın dördüncü hakeminin ise Halil Umut Meler olacağı aktarıldı.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:22
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