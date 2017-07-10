Güiza, 3. lig takımına transfer oldu
İspanya 3. Futbol Ligi ekiplerinden Atletico Sanluqueno, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Daniel Güiza'yı kadrosuna kattı.
Atletico Sanluqueno Kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı bildirildi. Son olarak İspanyol temsilcisi Cadiz forması giyen golcü, 2008-2011 yıllarında Fenerbahçe'de oynamıştı.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:13
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Visca olmuyor
Toplam 8
Yorum
VİSCA GS YA İYİ YAPMIŞIN GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ. VERİN VİSCA YI GS YA. NE İŞİ VAR TS DA.
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Veda sözleri
Toplam 6
Yorum
Türkey Arkadaşım bu yusuf oyun mu oynadı biz görmedik? Bırakın gitsin. Kendi çocuğumuz diye diye yıllarca beş kuruş etmeyen oyuncuları kadroda tutu
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''Junuzovic’ten vazgeçmedik''
Toplam 7
Yorum
Hikaye Aynı Visca ne oldu? Junuzovic ne oldu ? Medel ne oldu? hepsi hikaye. Trabzon bu sene çok hüsrana uğrayacak. İlk dört bile imkansız.
Güiza, 3. lig takımına transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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