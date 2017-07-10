 Güiza, 3. lig takımına transfer oldu – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Güiza, 3. lig takımına transfer oldu

    Güiza, 3. lig takımına transfer oldu

    İspanya 3. Futbol Ligi ekiplerinden Atletico Sanluqueno, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 'yı kadrosuna kattı.

    Atletico Sanluqueno Kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı bildirildi. Son olarak İspanyol temsilcisi Cadiz forması giyen golcü, 2008-2011 yıllarında Fenerbahçe'de oynamıştı.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:13
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