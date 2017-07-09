UEFA Bölgeler Kupası'nda şampiyon Zagreb oldu
Türkiye'nin ev sahipliğinde ve Turkcell'in ana sponsorluğunda düzenlenen, Avrupa'nın en iyi amatör futbolcularının mücadele ettiği UEFA Bölgeler Kupası finalinde, İrlanda Cumhuriyeti'nden Bölge 2 ekibini 1-0 yenen Hırvatistan temsilcisi Zagreb, şampiyon oldu.
26. dakikada Hırvatistan temsilcisi öne geçti. Sol kanattan Mohac'ın kale sahasına sert gönderdiği ortaya iyi yükselen Adzic, net bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
90+3. dakikada Bölge 2 atağında, rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Daly-Butz'un uzaktan sert vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
Zagreb sahada 1-0 galip ayrılarak, şampiyonluğa ulaştı.
Final müsabakasını UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez ile Genel Sekreter Kadir Kardaş izledi.
ZAGREB, KUPASINI ALDI
UEFA Bölgeler Kupası'nı kazanan Hırvat takımı, maçın ardından düzenlenen kupa seremonisiyle şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Takımlara, kupa ve madalyalarını UEFA Yönetim Kurulu üyeleri John Delaney ve Servet Yardımcı ile UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis ve turnuva elçisi Ali Düşmez takdim etti.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:44
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F.Bahçe'den Mehmet Ekici açıklaması
Toplam 6
Yorum
BJK 1903 BEYLER UYANIN ARTIK FENERE YAKISAN BASKANI SÖYLEYIM SIZE BIR BJK´LI OLARAK ALI KOC ADAM EN AZINDAN KONUSMA USNUBU VAR AZIZ OLMAYAN BIRSEY :)
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Beşiktaş'ta şok sakatlık!
Toplam 3
Yorum
Bence Simdi de Bi Quaresma Yada Babel Sakatlansin ne yapacak Besiktas ? Mutlaka 1-2 Kanat oyuncu Transfer edilmesi Gerekiyor
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Alıp gelecek
Toplam 5
Yorum
ufuk Bence bu oyuncuyu al baskan almadan gelme birde forvet lazim bize gokhan inler intihar olur bize
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