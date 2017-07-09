 UEFA Bölgeler Kupası'nda şampiyon Zagreb oldu – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    UEFA Bölgeler Kupası'nda şampiyon oldu

    UEFA Bölgeler Kupası'nda şampiyon Zagreb oldu

    Türkiye'nin ev sahipliğinde ve Turkcell'in ana sponsorluğunda düzenlenen, Avrupa'nın en iyi amatör futbolcularının mücadele ettiği UEFA Bölgeler Kupası finalinde, İrlanda Cumhuriyeti'nden Bölge 2 ekibini 1-0 yenen Hırvatistan temsilcisi , şampiyon oldu.

    26. dakikada Hırvatistan temsilcisi öne geçti. Sol kanattan Mohac'ın kale sahasına sert gönderdiği ortaya iyi yükselen Adzic, net bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

    90+3. dakikada Bölge 2 atağında, rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Daly-Butz'un uzaktan sert vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

    sahada 1-0 galip ayrılarak, şampiyonluğa ulaştı.

    Final müsabakasını UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez ile Genel Sekreter Kadir Kardaş izledi.

    ZAGREB, KUPASINI ALDI
    UEFA Bölgeler Kupası'nı kazanan Hırvat takımı, maçın ardından düzenlenen kupa seremonisiyle şampiyonluk kupasını kaldırdı.

    Takımlara, kupa ve madalyalarını UEFA Yönetim Kurulu üyeleri John Delaney ve Servet Yardımcı ile UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis ve turnuva elçisi Ali Düşmez takdim etti.

    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:44
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