 Ali Palabıyık'a UEFA'dan görev – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Ali Palabıyık'a UEFA'dan görev

    Ali Palabıyık'a UEFA'dan görev

    FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Final Turnuvası'nda yarın yapılacak İngiltere ve Almanya B Grubu maçını yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'deki David Petriashvili Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

    Palabıyık'ın yardımcılıklarını Silver Koiv (Estonya) ve Daniel Da Costa (Lüksemburg) yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Georgi Vadachkoria (Gürcistan) üstlenecek.

    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:39
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