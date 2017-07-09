Ali Palabıyık'a UEFA'dan görev
FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Final Turnuvası'nda yarın yapılacak İngiltere ve Almanya B Grubu maçını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'deki David Petriashvili Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.
Palabıyık'ın yardımcılıklarını Silver Koiv (Estonya) ve Daniel Da Costa (Lüksemburg) yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Georgi Vadachkoria (Gürcistan) üstlenecek.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:39
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 11
Yorum
Emin aynen kardeşim castilloyu kesinlikle kadroda tutmak lazım abdulkadirinde şans bulursa yusuftan daha iyi olucagını düşünüyorum.
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İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu
Toplam 2
Yorum
GS-GS Adamlar hayvan gibi oynuyorlardı. Gören diyecek Şampiyonlar liginde finale çıkacaklar. Bütün oyuncularımızı sakatladılar.
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Fenerbahçe kafilesi, Düzce'den ayrıldı
Toplam 2
Yorum
Aykut hoca büyük transfer !! Evet bu sene baya farklı bir takım görücez..Forvetin gol atamadığı ( ÇÜNKÜ YOK ) işimizin orta sahaya kaldığı bir FB..!! Bu sezonda hikaye !
Ali Palabıyık'a UEFA'dan görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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