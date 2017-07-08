 TFF fikstür tarihini açıkladı – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    TFF fikstür tarihini açıkladı

    TFF fikstür tarihini açıkladı

    Futbolda Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. ve 3. liglerde yeni sezonun programı çekilecek kuralarla belli olacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre 2017-2018 İlhan Cavcav sezonu Süper Lig fikstür çekimi, 11 Temmuz Salı günü yapılacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

    TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 13 Temmuz Perşembe günü saat 16.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek.

    2. ve 3. Lig'de grupların belirleneceği kura çekimi de 10 Temmuz Pazartesi saat 15.00'te TFF'nin Riva'daki merkezinde yapılacak.

    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:50
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