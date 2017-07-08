TFF fikstür tarihini açıkladı
Futbolda Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. ve 3. liglerde yeni sezonun programı çekilecek kuralarla belli olacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre 2017-2018 İlhan Cavcav sezonu Süper Lig fikstür çekimi, 11 Temmuz Salı günü yapılacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.
TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 13 Temmuz Perşembe günü saat 16.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilecek.
2. ve 3. Lig'de grupların belirleneceği kura çekimi de 10 Temmuz Pazartesi saat 15.00'te TFF'nin Riva'daki merkezinde yapılacak.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:50
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10’un adı UEFA’da yok
Toplam 14
Yorum
YÜREKTEN BİR GS LI SENİN GS LI OLDUĞUNU ZANNETMİYORUM. GS LI İSEN SANA KÖTÜ SÖZ YAZMAK İÇİMDEN GELMEZ..SADECE ZAVALLI BİLE OLAMAYAN SAHSİYETİ SANA İADE EDERİM.
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Yusuf Erdoğan Beşiktaş’ta
Toplam 23
Yorum
Sosaaa Yetenekli ama gafa yok.
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Elde var iki
Toplam 10
Yorum
Kamil Bu adam hiçbir yerde tutturamadı TS, FB sürekli topla oynayan, disiplinsiz hareketleri olan, sürekli yere düşen ve 30 yaşında
TFF fikstür tarihini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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