Hazırlık maçında kalbi durdu
Ajax - Werder Bremen hazırlık maçında Ajax'ın 20 yaşındaki oyuncusu Abdelhak Nouri kalp krizi geçirdi.
Hollanda ekibi Ajax ile Almanya temsilcisi Werder Bremen arasında oynanan hazırlık maçının 72. dakikasında Ajaxlı futbolcu Abdelhak Nouri, bir anda yer yığıldı.
Avusturya'da oynanan hazırlık maçında, 20 yaşındaki Nouri, karşılaşmanın 72. dakikasında rakip sahanın ortalarında kendisini yere bıraktı. Mücadelenin hakemi oyunu durdururken, sahaya giren sağlık görevlileri tarafından Fas asıllı Hollandalı futbolcuya yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapıldığı belirtildi.
Konuyla ilgili olaydan sonra Ajax Kulübünün yaptığı açıklamada, "Nouri, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle uyutuldu. Nouri'nin durumu stabil ve helikopterle hastaneye götürüldü." ifadeleri kullanıldı.
Werder Bremen'in 2-1 üstünlüğüyle 72. dakikaya girilen mücadele, yaşanan olay nedeniyle yarıda kaldı ve hakem maçı devam ettirmedi.
Hazırlık maçında sahada bayıldı! Ajaxlı yıldız hastaneye kaldırıldı https://t.co/J93OtptgPU pic.twitter.com/zquTTGdzZn— Fotomaç (@fotomac) 8 Temmuz 2017
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:46
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Sneijder'in forması Belhanda'ya verildi
Toplam 51
Yorum
Ahmet Kışlalı GS Adam için arpalıktı Rikerink- D.jong -Hafta sonları Dominik -ibizada gece kulübü 4 tane hoca yollama -son hocaya hakaret ettirmeler.
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Sneijder'in forması Belhanda'ya verildi
Toplam 51
Yorum
iyi herkesin dilinde sneijderin performansı hangi büyük takıma nasıl bi performans göstermişse eksik kalmış fenere boş beleş gol atmakla olmuyor
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Yeni uçaklar yola çıkıyor
Toplam 21
Yorum
yaşar ersoyu 32 yaşındaki oyuncularla geleceğin takımı kurulur mu?Onu bırakta acele sağ bek sol bek ön libero ve kanat transferlerini yap.
Hazırlık maçında kalbi durdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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