 BAL’a düşen Orduspor ‘Yeni’ isimle 3. Lig’de – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    BAL’a düşen Orduspor ‘Yeni’ isimle 3. Lig’de

    BAL’a düşen Orduspor ‘Yeni’ isimle 3. Lig’de

    'e (BAL) düşen Orduspor, ismini ' Kulübü' olarak değiştirerek tekrar 3. Lig'e adını yazdırdı.

    Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 3'üncü Lig ekibi Ordu Futbol Kulübü'nün ' Kulübü' olarak tescil edildiğini açıkladı. Geçen sezon BAL Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayıp 3'üncü Lig'e yükselen Güzelorduspor'un adı önce Ordu Futbol Kulübü olarak değiştirilmişti. Yaklaşık 100 milyon TL'lik borçla amatör ligin yolunu tutan Orduspor'un adı yaşatılacak.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    BAL’a düşen Orduspor ‘Yeni’ isimle 3. Lig’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.