Ali Palabıyık'a UEFA'dan görev
FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Final Turnuvası'nda yarın yapılacak İngiltere ve Almanya B Grubu maçını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'deki David Petriashvili Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.
Palabıyık'ın yardımcılıklarını Silver Koiv (Estonya) ve Daniel Da Costa (Lüksemburg) yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Georgi Vadachkoria (Gürcistan) üstlenecek.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:55
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Uykusuz her gece
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Yorum
hep yek yengeç gibi yan yan yürüyen bir sürü adam mı..futbol bu mu..ben şenol ve ersun zihniyetini takdir ediyorum hep.
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Uykusuz her gece
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Yorum
balık hafızalı değiliz şükür herkes kırmızıda geçer ben yakalandım diyen bu değil mi..arşivler ortada..bu mu kahraman..alex mi..
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Uykusuz her gece
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Yorum
trftr yok. yok. 5 yıldır fener zihniyeti 10 numara alerjisinde..maden öyle 10 alex formayı müzeye kaldırın..bilelim..bu kafayla seyirci yok size.
Ali Palabıyık'a UEFA'dan görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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