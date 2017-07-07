 Tolga Özkalfa, hakemliği bıraktı – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    , hakemliği bıraktı

    Tolga Özkalfa, hakemliği bıraktı

    Merkez Hakem Kurulu’nun Süper Lig kadrosundan TFF 1. Lig’e düşürdüğü , bunun üzerine hakemliği bıraktı.

    Merkez Hakem Kurulu (MHK), daha önce iki defa FIFA kokardı takmış olan Süper Lig kadrosundaki 'yı TFF 1. Lig hakem kadrosuna verdi. MHK, İzmir bölgesi hakemi Tolga Özkalfa'ya geçtiğimiz sezon 19 hafta maç vermeyip, dinlendirmişti. Özkalfa, ara ara maç verip, gözden çıkarmıştı. Bu gelişmeler üzerine 40 yaşındaki Özkalfa, hakemliği bıraktı. Tolga Özkalfa, diş doktorluğu yapıyordu.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:09
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