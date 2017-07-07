Millilerimizin rakipleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, turnuvaya ev sahipliği yapacak Hindistan'ın Mumbai şehrinde düzenlenen kura çekimine Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Mehmet Hacıoğlu da katıldı.

Milliler, aynı konfederasyonda yer alan ülkelerin birbirleriyle eşleşemediği kura çekiminde B Grubu'nda Paraguay, Mali ve Yeni Zelanda ile rakip oldu.

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası kuralarını ise eski Nijeryalı futbolcu Nwankwo Kanu, Arjantinli oyuncu Esteban Cambiasso, Hindistan A Milli Takımı kaptanı Sunil Chhetri ve Rio'da düzenlenen 2016 Yaz Olimpiyatları'nda badminton dalında gümüş madalya kazanarak bu seviyede madalya kazanan ilk Hintli kadın sporcu olan Pusarla Venkata Sindhu çekti.

Grup maçlarını Navi Mumbai şehrinde oynayacak ay-yıldızlıların maç programı şöyle:

6 Ekim Cuma: Yeni Zelanda-Türkiye

9 Ekim Pazartesi: Türkiye-Mali

12 Ekim Perşembe: Türkiye-Paraguay

Finallerde mücadele edecek 24 takım, kura çekiminde 4'erli olarak 6 gruba ayrıldı. Gruplarda ilk iki sırayı alacak takımlar ile en iyi 4 üçüncü, Son 16 Turu'na yükselecek. Turnuvadaki eşleşmeler, bu turdan itibaren ise tek maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak.

2017 FIFA U17 Dünya Kupası'na Hindistan'ın Yeni Delhi, Navi Mumbai, Goa, Koçi, Guwahati ve Kalküta şehirleri ev sahipliği yapacak. Final karşılaşması ise Kalküta'da oynanacak.