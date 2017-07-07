 Mathieu'nun yeni durağı Portekiz Ligi oldu – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Mathieu'nun yeni durağı Portekiz Ligi oldu

    Mathieu'nun yeni durağı Portekiz Ligi oldu

    İspanyol ekibi Barcelona'nın sözleşmesini feshettiği Fransız futbolcu , Portekiz'in Sporting Lizbon takımına transfer oldu.

    Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.

    Stoper ve sol bek pozisyonlarında görev yapan Mathieu'nun sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 60 milyon avro olacağı kaydedildi.

    Kariyerinde ülkesinin Sochaux, Toulouse ile İspanya'nın Valencia takımlarında forma giyen Mathieu, 2014'te Barcelona'ya transfer oldu.

    Deneyimli oyuncu, 91 maça çıktığı Barcelona'da 3 İspanya Kral Kupası, 2 lig ile birer UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

    FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİNDEYDİ
    Sporting Lizbon'a transfer olan savunmacı Fenerbahçe'nin de bir süredir gündeminde olan isimdi. Fransız futbolcunun menajeri Alen Bonnot, "Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdik. Ancak hepsi bu." açıklamasında bulunmuştu.

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:02
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