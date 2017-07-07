Mathieu'nun yeni durağı Portekiz Ligi oldu
İspanyol ekibi Barcelona'nın sözleşmesini feshettiği Fransız futbolcu Jeremy Mathieu, Portekiz'in Sporting Lizbon takımına transfer oldu.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.
Stoper ve sol bek pozisyonlarında görev yapan Mathieu'nun sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 60 milyon avro olacağı kaydedildi.
Kariyerinde ülkesinin Sochaux, Toulouse ile İspanya'nın Valencia takımlarında forma giyen Mathieu, 2014'te Barcelona'ya transfer oldu.
Deneyimli oyuncu, 91 maça çıktığı Barcelona'da 3 İspanya Kral Kupası, 2 lig ile birer UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.
FENERBAHÇE'NİN TRANSFER LİSTESİNDEYDİ
Sporting Lizbon'a transfer olan savunmacı Fenerbahçe'nin de bir süredir gündeminde olan isimdi. Fransız futbolcunun menajeri Alen Bonnot, "Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdik. Ancak hepsi bu." açıklamasında bulunmuştu.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:02
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Volkan Şen, Ada’da külüp bakıyor
Toplam 13
Yorum
yavuz yurt dışından senikimse almazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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Talisca’dan müjde
Toplam 17
Yorum
blackmar VAY VAY VAYY VAYYY ŞU LAFLARA BAKARMISINIZ RACON KESMİŞSİN BE HCK .
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Sivasspor, Elderson ile prensipte anlaştı
Toplam 2
Yorum
TCelcius Samet hoca işini bilir yeterki yönetim saçma sapan işler yapmasın adamı desteklesin başarılı olacaktır kesinlikle
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