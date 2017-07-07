 Hakeme hakarete 6 maç ceza – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Hakeme hakarete 6 maç ceza

    Hakeme hakarete 6 maç ceza

    üçüncülük maçında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle Meksika Teknik Direktörü 'ya 6 maç men cezası verildi.

    FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Portekiz'in uzatmalarda Meksika'yı 2-1 yendiği 2 Temmuz'da oynanan mücadele sırasında Osorio'nun hakemlere agresif hareketler yaparak hakaret ettiği belirtildi.

    FIFA Disiplin Komitesi, maç sırasındaki uygunsuz tavırları nedeniyle 56 yaşındaki teknik direktöre 6 maç men ve 5 bin İsviçre frangı (yaklaşık 19 bin lira) para cezaları verdi.

    Meksika, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Altın Kupası'nda oynayacağı karşılaşmalara Kolombiyalı teknik adamdan yoksun çıkacak.

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:07
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