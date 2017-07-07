Hakeme hakarete 6 maç ceza
2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası üçüncülük maçında hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle Meksika Teknik Direktörü Juan Carlos Osorio'ya 6 maç men cezası verildi.
FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Portekiz'in uzatmalarda Meksika'yı 2-1 yendiği 2 Temmuz'da oynanan mücadele sırasında Osorio'nun hakemlere agresif hareketler yaparak hakaret ettiği belirtildi.
FIFA Disiplin Komitesi, maç sırasındaki uygunsuz tavırları nedeniyle 56 yaşındaki teknik direktöre 6 maç men ve 5 bin İsviçre frangı (yaklaşık 19 bin lira) para cezaları verdi.
Meksika, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Altın Kupası'nda oynayacağı karşılaşmalara Kolombiyalı teknik adamdan yoksun çıkacak.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:07
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Futbolun Obra'sı
Toplam 50
Yorum
FENERBAHÇE FENERBAHÇE'NİN, BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞINDAN EN UFAK ŞÜPHEMİZ YOK! SAYIN AYKUT KOCAMAN'A VE TAKIMINA GÜVENİMİZ TAM.
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Emre Mor'da kritik gün
Toplam 21
Yorum
BEŞİKTAŞ ben emrenin yerinde olsan türkiyede hiçbir takıma gelmem net söylüyorum. geliceksemde avrupa kupalarında boy gösterecek bir takıma giderim !
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Emre Mor'da kritik gün
Toplam 21
Yorum
BEŞİKTAŞ bayılıyorum sizin yorumlarınıza sezonun 2. yarısı iddaa kalmadı diğerek boş türbünlere oynarsınız yazık büyük konuşmamak gerek !
Hakeme hakarete 6 maç ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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