Cengiz Günaydın, yeniden başkan
Fatih Karagümrük Başkanı Cengiz Günaydın yeniden 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı seçildi.
Asıl üyeler
Fatih Karagümrük, Çorum Belediye, Anadolu Bağcılar, Tarsus İ.Y, Ofspor,Muğlaspor,Sancaktepe, 24 Erzincan, Tire 1922, Gölcükspor,Tuzlaspor, Nazilli Belediye,Kahraman Kazan,Bayburt Grup,Ankara Demirspor, Tokatspor, Afjet Afyon, Silivrispor,Çatalca,Bergama Belediye, B.B. Vanspor, Karacabey Birlik.
Denetleme Kurulu
Gümüşhanespor, HEASK, Kemerspor, Kırklareli,Kocaeli Birlik ve ERBAA spor, Zonguldak Kömür, Fethiye,Kozan Belediye, Yomraspor,Tepecik ve B.B Van spor
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:26
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Transfer müjdesi: Uçaklar inmeye devam edecek
Toplam 21
Yorum
Aslan SABRIYI KIMISTEDIDE GITMEDI BIRAKIN SU SPORCULARIN FORMA ASKINI GÖKMEN ÖZDENAKIN DEDIGI GIBI CANLI SEVERLER VE HAKLIDIRLAR BIR SAKATLIK !
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''Fenerbahçelilik parayla olmaz''
Toplam 15
Yorum
ben arfa madem fenerbahçelisin ve fenerbahçelilik parayla olmaz alacaklarını bırak git
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Fener'e golcünün Kralı
Toplam 50
Yorum
RVP bizde RVP var yetmezmi ? 2 sene 90 dk YEDEK hahahahahahahahahahahah
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