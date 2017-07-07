 Cengiz Günaydın, yeniden başkan – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Cengiz Günaydın, yeniden başkan

    Cengiz Günaydın, yeniden başkan

    Fatih Karagümrük Başkanı Cengiz Günaydın yeniden 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı seçildi.

    2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin 1. olağan genel kurul toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Mövenpick Otel'deki genel kurula, 2. ve 3. Lig kulüplerinin başkanları ve temsilcileri katıldı. Spor Toto 2. Lig kulüplerinden Fatih Karagümrük Başkanı Cengiz Günaydın, tek aday olarak girdiği seçimde tekrar başkan seçildi. Olağan genel kurul seçimlerinde yönetim kurulu şu takımlardan oluştu:

    Asıl üyeler
    Fatih Karagümrük, Çorum Belediye, Anadolu Bağcılar, Tarsus İ.Y, Ofspor,Muğlaspor,Sancaktepe, 24 Erzincan, Tire 1922, Gölcükspor,Tuzlaspor, Nazilli Belediye,Kahraman Kazan,Bayburt Grup,Ankara Demirspor, Tokatspor, Afjet Afyon, Silivrispor,Çatalca,Bergama Belediye, B.B. Vanspor, Karacabey Birlik.

    Denetleme Kurulu
    Gümüşhanespor, HEASK, Kemerspor, Kırklareli,Kocaeli Birlik ve ERBAA spor, Zonguldak Kömür, Fethiye,Kozan Belediye, Yomraspor,Tepecik ve B.B Van spor
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:26
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