 İsviçre mahkemesinden Platini'ye ret – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    İsviçre mahkemesinden Platini'ye ret

    İsviçre mahkemesinden Platini'ye ret

    İsviçre Federal Mahkemesi, futboldan 4 yıl men edilen eski UEFA Başkanı 'nin cezasına yaptığı itirazı reddetti.

    Mahkemeden yapılan açıklamada, eski FIFA Başkanı Sepp Blatter'den 2011 yılında 2 milyon İsviçre frangı alarak FIFA etik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 4 yıl men edilen Platini'nin cezasına yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi.

    Söz konusu para alışverişi gerekçesiyle FIFA, Platini ve Blatter'e 8 yıl futboldan men cezası vermişti. FIFA Tahkim Kurulu, görevi askıya alınan Platini'nin cezasını 6 yıla indirmiş, Fransız futbol adamı ise Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) itiraz etmişti. CAS, Platini'nin cezasını 4 yıla düşürürken, Fransız futbol adamı bu karara da itiraz ederek İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurmuştu.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:44
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