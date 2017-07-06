FIFA dünya sıralamasını açıkladı
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 33'üncü sıraya geriledi.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasına göre, geçen ayı 25'inci basamakta tamamlayan Türkiye, 33'üncü sıraya düştü.
2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası finalinde Şili'yi 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Almanya, 2 sıra çıkarak 2 yıl sonra ilk kez liderliğe yükseldi.
Haziran ayı klasmanında ilk 2'de yer alan Brezilya ve Arjantin ise birer basamak gerileyerek 2'nci ve 3'üncü sırada yer aldı.
Andorra, 57 basamak birden atlayarak 129'uncu sıraya çıktı ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 10 Ağustos'ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takımlar
|Puan
|Değişim
|1
|Almanya
|1609
|+2
|2
|Brezilya
|1603
|-1
|3
|Arjantin
|1413
|-1
|4
|Portekiz
|1332
|+4
|5
|İsviçre
|1329
|+4
|6
|Polonya
|1319
|+4
|7
|Şili
|1250
|-3
|8
|Kolombiya
|1208
|-3
|9
|Fransa
|1199
|-3
|10
|Belçika
|1194
|-3
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:51
-
Fikret Orman'dan Talisca ve Sosa açıklaması
Toplam 5
Yorum
ZX Çok tecrübeli takım olmaya doğru adım adım.! Dünyanın yaş ortalaması en yüksek takımı olmayalım da.! FİFA oyun süresini değiştirmedi. 90 Dk.
-
Süper Lig Fransa’da!
Toplam 3
Yorum
Burak Tineri yine çok kaçırmışsın bro, oglum az çekin be
-
Alemin gözü yaşlı, Pepe artık Beşiktaşlı!
Toplam 30
Yorum
bk la bi yürü git adam 6 senedir adam kırmızı kart görmemiş üstelik defans oyuncusu yaptığı bir iki hareket on senedir unutulmamış
FIFA dünya sıralamasını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.