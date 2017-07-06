Evkur Yeni Malatyaspor, TSYD Kupası'na katılacak
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesince düzenlenecek turnuvaya katılacak.
Evkur Yeni Malatyaspor'un Sportif Direktörü Ali Ravcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yaptıkları görüşme sonrası Ankara'da düzenlenecek TSYD Kupası'na katılma kararı aldıklarını ifade etti.
Ravcı, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda 4-5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek turnuvada, Evkur Yeni Malatyaspor'un yanı sıra Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor ve Gençlerbirliği'nin mücadele edeceklerini belirtti.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:15
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Başakşehir'den Cengiz Ünder açıklaması
Toplam 11
Yorum
İŞİ BİLİYORLAR ENES ÜNALI 2 SENE KİRAYA VERDİLER BELLİ BİR BEDELE ALINMAK ŞARTIYLA VALENCİYA YA SATTILAR ADAMLAR MANTIKLI
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İmzaya az kaldı
Toplam 11
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.............. kötü durumdasınız kabul edin
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Jeremain Lens'ten transfer açıklaması
Toplam 23
Yorum
FB ALMAYIN BUNU BOŞ VERİN MALİYETİ YÜKSEK GENÇ OYUNCU ALIN 7 NUMARA 8 NUMARA DAHA İYİ BUNU BOŞ VERİN
Evkur Yeni Malatyaspor, TSYD Kupası'na katılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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