 Evkur Yeni Malatyaspor, TSYD Kupası'na katılacak – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    , 'na katılacak

    Evkur Yeni Malatyaspor, TSYD Kupası'na katılacak

    Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden , Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesince düzenlenecek turnuvaya katılacak.

    'un Sportif Direktörü Ali Ravcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yaptıkları görüşme sonrası Ankara'da düzenlenecek 'na katılma kararı aldıklarını ifade etti.

    Ravcı, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda 4-5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek turnuvada, Evkur Yeni Malatyaspor'un yanı sıra Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor ve Gençlerbirliği'nin mücadele edeceklerini belirtti.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:15
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