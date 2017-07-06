Evkur Yeni Malatyaspor, TSYD Kupası'na katılacak

Evkur Yeni Malatyaspor'un Sportif Direktörü Ali Ravcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yaptıkları görüşme sonrası Ankara'da düzenlenecek TSYD Kupası'na katılma kararı aldıklarını ifade etti.

Ravcı, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda 4-5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek turnuvada, Evkur Yeni Malatyaspor'un yanı sıra Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor ve Gençlerbirliği'nin mücadele edeceklerini belirtti.