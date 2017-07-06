 Ali Palabıyık'tan çok tartışılan karar – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    'tan çok tartışılan karar

    Ali Palabıyık'tan çok tartışılan karar

    Gürcistan'da devam eden U19 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda oynanan Portekiz-Çek Cumhuriyeti maçını yöneten çok tartışılacak bir karara imza attı.

    Karşılaşmanın 89.dakikasında Portekiz 2-1 öndeyken, Çek Cumhuriyeti'nin kendi yarı sahasından kullandığı serbest vuruşta top ağlara gidince Çek futbolcular büyük sevinç yaşadı. İlk başta orta noktayı gösteren ve golü veren hakem , sonrasında golü geçersiz sayınca Çek futbolcular yoğun bir biçimde itiraz ettiler ancak Palabıyık kararını değiştirmedi.

    Ali Palabıyık'ın atılan golü iptal etmesinin nedeni ofsayttan dogan endirekt serbest vuruşun ağlara gitmesi olarak düşünülsede Portekizli oyuncuların maç boyunca ofsayta düşmedikleri karşılaşmanın sonunda istatistiklere yansıdı.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:44
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