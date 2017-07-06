Ali Palabıyık'tan çok tartışılan karar
Gürcistan'da devam eden U19 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda oynanan Portekiz-Çek Cumhuriyeti maçını yöneten Ali Palabıyık çok tartışılacak bir karara imza attı.
Karşılaşmanın 89.dakikasında Portekiz 2-1 öndeyken, Çek Cumhuriyeti'nin kendi yarı sahasından kullandığı serbest vuruşta top ağlara gidince Çek futbolcular büyük sevinç yaşadı. İlk başta orta noktayı gösteren ve golü veren hakem Ali Palabıyık, sonrasında golü geçersiz sayınca Çek futbolcular yoğun bir biçimde itiraz ettiler ancak Palabıyık kararını değiştirmedi.
Ali Palabıyık'ın atılan golü iptal etmesinin nedeni ofsayttan dogan endirekt serbest vuruşun ağlara gitmesi olarak düşünülsede Portekizli oyuncuların maç boyunca ofsayta düşmedikleri karşılaşmanın sonunda istatistiklere yansıdı.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:44
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bk la bi yürü git adam 6 senedir adam kırmızı kart görmemiş üstelik defans oyuncusu yaptığı bir iki hareket on senedir unutulmamış
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