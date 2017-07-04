Terim'den Çalhanoğlu'na övgü dolu sözler
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun kısa sürede İtalyan futboluna adapte olacağını söyleyerek, "Hızlı bir şekilde iyi bir transfer ve büyük oyuncu olduğunu gösterecektir" dedi.
"Çok olgun bir oyuncudur"
Milli futbolcunun mücadeleci yapısına vurgu yapan Fatih Terim, "Genç yaşına rağmen çok olgun bir oyuncudur. Sakin ama mücadeleci bir kişiliği var ve tam bir profesyonel. Antrenmanlarda konsantre olup çok çalışır. Maçlara da bunu yansıtır, her türlü gücünü sahaya koyar. Özel yaşantısında da güvenilir bir kişiliği var" ifadelerini kullandı.
"Onu çalıştırmak bizim için de şans"
Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı takıma büyük katkı sağlayacağını dile getiren Terim, "Bir sporcu olarak takım arkadaşlarına en iyisini verir, dayanışma gösterir. Takımına büyük emek veren bir kişiliği vardır. Onun gibi birini çalıştırmak bizim için de bir şans" diye konuştu.
"Kısa sürede kendini kanıtlayacaktır"
Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan futboluna çok kısa sürede adapte olacağını sözlerine ekleyen Terim, "Takıma hücumda çok katkı sağlayacaktır. Hızlı bir şekilde iyi bir transfer ve büyük oyuncu olduğunu gösterecektir" şeklinde konuştu.
- 04 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 11:37
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Kameni Fenerbahçe’de
Toplam 14
Yorum
fb40 burdan bütün hakemleri uyarıyorum pepenin rakip oyunculara yaptığı kasti faulleri iyi takip edin Beşiktaş diye es geçmeyin 2-5 alt limidi un
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‘Vazgeçmezdim’
Toplam 5
Yorum
keseru musleradan daha iyisini transfer etmek lazim oda zor.
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Beşiktaş'tan Avrupa'yı sallayacak transfer
Toplam 28
Yorum
BJK Bu adam gelsin yillin degil harbiden asrin transferi olur inşallah baskan hal eder bir şekil de gelir.
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