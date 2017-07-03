Zafer Panzer'in
Almanya, FİFA 2017 Konfederasyonlar Kupası'nda mutlu sona ulaştı.
Rusya'da düzenlenen organizasyonda genç bir kadro ile mücadele eden Panzerler, finalde Şili'yi 1-0 yenerek şampiyon oldu. St. Petersburg Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında Lars Stindl'in golüyle öne geçen Almanya, bu skoru 90 dakikanın sonuna kadar korumayı başardı ve kupanın sahibi oldu. Almanya'da Türk asıllı Emre Can, 79. dakikada oyuna girdi. Konfederasyonlar Kupası'nda 2005'te üçüncülük yaşayan ve tarihinde 4 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Panzerler, bu kupayı ilk kez müzesine götürmeyi başardı.
- 03 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:34
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Emenike, Yunan ekibiyle anlaştı
Toplam 4
Yorum
fener amin
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Pepe transferinde flaş gelişme
Toplam 10
Yorum
bjkli adrianoyu 600 bin'e alıp 10 milyona satan başkan; pepeyi de alır, seneye 25 milyona Çin'e satar. raat ol kardeş.
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Ergin Ataman'dan sitem dolu sözler
Toplam 14
Yorum
ömer slm sayın atamanıda yedınızya sıze helal olsun yonetım koc gs ıcın bıcılmış kaftandı gonulden cımbomluydu bakalım bu sezon nasıl bıtecek
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