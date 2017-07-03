Quaresma ortaladı, Pepe bitirdi!

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvadaki üçüncülük maçında, son Avrupa Şampiyonu (EURO 2016) Portekiz ile Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler şampiyonu Meksika, başkent Moskova'da karşılaştı.

Spartak Stadı'nda oynanan mücadelenin 16. dakikasında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi neticesinde Portekiz penaltı kazandı. Topu penaltı noktasına koyan Andre Silva, vuruşunda Meksika kalecisi Guillermo Ochoa'yı geçemeyince soyunma odasına golsüz beraberlikle gidildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Meksika, 54. dakikada Portekizli Luis Neto'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

90+1. dakikada Ricardo Quaresma'nın ortasında Pepe topu ağlara gönderdi ve Portekiz'e beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1

Normal süresi 1-1 sona eren maçın ilk uzatma devresinde Portekiz bir penaltı daha kazandı. 103. dakikada Adrien Silva, topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. 106. dakikada Portekiz'de Nelson Semedo ve 112. dakikada Meksika'da Raul Jimenez ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımlarını 10'ar kişi bıraktı.

Mücadelede başka gol olmayınca Portekiz karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve turnuvayı 3. sırada tamamladı.

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz kadrosunda yer almadığı maçta, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Quaresma, 70. dakikada Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani'nin yerine oyuna dahil oldu.

Şampiyonu belirleyecek final maçında Şili ile Almanya TSİ 21.00'de karşı karşıya gelecek.