Zafer Panzer'in

Rusya'da düzenlenen organizasyonda genç bir kadro ile mücadele eden Panzerler, finalde Şili'yi 1-0 yenerek şampiyon oldu. St. Petersburg Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında Lars Stindl'in golüyle öne geçen Almanya, bu skoru 90 dakikanın sonuna kadar korumayı başardı ve kupanın sahibi oldu. Almanya'da Türk asıllı Emre Can, 79. dakikada oyuna girdi. Konfederasyonlar Kupası'nda 2005'te üçüncülük yaşayan ve tarihinde 4 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Panzerler, bu kupayı ilk kez müzesine götürmeyi başardı.