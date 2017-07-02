 Zafer Panzer'in – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    Zafer Panzer'in

    Zafer Panzer'in

    , FİFA 2017 Konfederasyonlar Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

    Rusya'da düzenlenen organizasyonda genç bir kadro ile mücadele eden Panzerler, finalde 'yi 1-0 yenerek şampiyon oldu. St. Petersburg Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında Lars Stindl'in golüyle öne geçen , bu skoru 90 dakikanın sonuna kadar korumayı başardı ve kupanın sahibi oldu. Almanya'da Türk asıllı Emre Can, 79. dakikada oyuna girdi. Konfederasyonlar Kupası'nda 2005'te üçüncülük yaşayan ve tarihinde 4 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Panzerler, bu kupayı ilk kez müzesine götürmeyi başardı.

    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:55
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