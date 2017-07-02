Zafer Panzer'in
Almanya, FİFA 2017 Konfederasyonlar Kupası'nda mutlu sona ulaştı.
Rusya'da düzenlenen organizasyonda genç bir kadro ile mücadele eden Panzerler, finalde Şili'yi 1-0 yenerek şampiyon oldu. St. Petersburg Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında Lars Stindl'in golüyle öne geçen Almanya, bu skoru 90 dakikanın sonuna kadar korumayı başardı ve kupanın sahibi oldu. Almanya'da Türk asıllı Emre Can, 79. dakikada oyuna girdi. Konfederasyonlar Kupası'nda 2005'te üçüncülük yaşayan ve tarihinde 4 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Panzerler, bu kupayı ilk kez müzesine götürmeyi başardı.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:55
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Ergin Ataman'dan sitem dolu sözler
Toplam 14
Yorum
ömer slm sayın atamanıda yedınızya sıze helal olsun yonetım koc gs ıcın bıcılmış kaftandı gonulden cımbomluydu bakalım bu sezon nasıl bıtecek
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G.Saray hazırlık maçında kazandı
Toplam 3
Yorum
fearless Yuhh yani. 2lig takımını gol manyağı yapmanız gerekirdi. Eren ne iş yapıyor seyircilere köfte ekmekmi satıyor
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Emenike, Yunan ekibiyle anlaştı
Toplam 3
Yorum
Fe Defolsun gitsin
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