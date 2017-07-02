2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası finalinde Almanya, Şili'yi 1-0 yenerek şampiyon oldu.
Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın final maçında, 2014 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Almanya ile 2015 ve 2016 Copa America şampiyonu Şili, Saint Petersburg kentinde karşılaştı.
Saint Petersburg Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında rakip fileleri havalandıran Lars Stindl, Almanya'yı 1-0 öne geçirdi. Şili, maçın kalan kısmında baskısını artırsa da eşitliği yakalayamadı ve Almanya mücadeleden 1-0 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.
Bu arada Almanya'nın Türk asıllı futbolcusu Emre Can, 79. dakikada Timo Werner'in yerine oyuna girdi.
Daha önce 2005'te üçüncülük yaşayan Almanya, turnuvadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:01
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'Kocaman cesur yürekli'
Toplam 5
Yorum
sorun forvet fb nin kaleden önemli sorunları var öyle ki bjk şampiyon kalesi fb den kötü. muslera volkan dan fazla gol yiyor ama çok iyi
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Onazi’den şok başvuru
Toplam 5
Yorum
muhammet bu fifacıyı ilk teklifte gönderin bundan trz.spor fayda gelemez artık.
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"Galatasaray bir dünya markası"
Toplam 6
Yorum
Cüneyt Alpaslan Galatasaray'ın parası BJK lileri germiş belli,,,sen Gs yi boşverde kendi kiralıklarınıza bakın,KAÇAN KAÇANA GİDİYOR
Şili'yi deviren Almanya şampiyon oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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