 Şili'yi deviren Almanya şampiyon oldu – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
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    02 Temmuz 2017, Pazar
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    'yi deviren şampiyon oldu

    Şili'yi deviren Almanya şampiyon oldu

    finalinde , 'yi 1-0 yenerek şampiyon oldu.

    Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın final maçında, 2014 FIFA Dünya Kupası şampiyonu ile 2015 ve 2016 Copa America şampiyonu , Saint Petersburg kentinde karşılaştı.

    Saint Petersburg Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında rakip fileleri havalandıran Lars Stindl, Almanya'yı 1-0 öne geçirdi. Şili, maçın kalan kısmında baskısını artırsa da eşitliği yakalayamadı ve Almanya mücadeleden 1-0 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

    Bu arada Almanya'nın Türk asıllı futbolcusu Emre Can, 79. dakikada Timo Werner'in yerine oyuna girdi.

    Daha önce 2005'te üçüncülük yaşayan Almanya, turnuvadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:01
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