Futbol: UEFA Gelişim Turnuvası
Türkiye 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Letonya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'nda ikinci ve son maçında Faroe Adaları'nı 4-3 mağlup etti.
Türkiye bu sonuçla turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Faroe Adaları ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, 3-0 yenik duruma düşmesine rağmen maçı 4-3 kazanmayı başardı. Milli takımın gollerini 24 ve 63. dakikada Birgül Sadıkoğlu, 43. dakikada Benan Altıntaş ile 67. dakikada Şehriban Dulek attı.
Milli futbolcu Ece Tekmen maçın oyuncusu olurken, turnuvanın en başarılı teknik direktörü de Necla Güngör Kırağası seçildi.
Milliler, dün ev sahibi Letonya ile yaptığı maçı ise 7-0 kazanmıştı.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:18
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'Kocaman cesur yürekli'
Toplam 5
Yorum
sorun forvet fb nin kaleden önemli sorunları var öyle ki bjk şampiyon kalesi fb den kötü. muslera volkan dan fazla gol yiyor ama çok iyi
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Onazi’den şok başvuru
Toplam 5
Yorum
muhammet bu fifacıyı ilk teklifte gönderin bundan trz.spor fayda gelemez artık.
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"Galatasaray bir dünya markası"
Toplam 6
Yorum
Cüneyt Alpaslan Galatasaray'ın parası BJK lileri germiş belli,,,sen Gs yi boşverde kendi kiralıklarınıza bakın,KAÇAN KAÇANA GİDİYOR
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