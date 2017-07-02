Futbol: UEFA Gelişim Turnuvası

Türkiye bu sonuçla turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Faroe Adaları ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, 3-0 yenik duruma düşmesine rağmen maçı 4-3 kazanmayı başardı. Milli takımın gollerini 24 ve 63. dakikada Birgül Sadıkoğlu, 43. dakikada Benan Altıntaş ile 67. dakikada Şehriban Dulek attı.

Milli futbolcu Ece Tekmen maçın oyuncusu olurken, turnuvanın en başarılı teknik direktörü de Necla Güngör Kırağası seçildi.

Milliler, dün ev sahibi Letonya ile yaptığı maçı ise 7-0 kazanmıştı.