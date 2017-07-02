En büyük belli oluyor
FIFA Konfederasyonlar Kupası bugün Şili-Almanya finaliyle sahibini bulacak. Saat 21.00’de başlayacak mücadele TRT 1’den yayınlanacak. Saat 15.00’teki üçüncülük maçı da nefes kesecek
RUSYA'da düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası, bugün oynanacak Şili-Almanya finaliyle sahibini bulacak. Saint Petersburg Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadele TRT 1'den yayınlanacak. Mücadeleyi Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. Almanya ve Şili, tarihlerinde ilk kez bu kupada final maçına çıkacak. Kupada iki takım arasında B Grubu'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti. Daha önce 2005'teki turnuvada Meksika'yı normal süresi 3-3 biten mücadelede uzatma devreleri sonunda 4-3 yenen Almanya, üçüncülük elde etti.
PORTEKİZ-MEKSİKA
Üçüncülük karşılaşmasında ise yarı finalde kaybeden Portekiz ile Meksika karşılaşacak. Spartak Stadı'nda saat 15.00'te oynanacak maçın hakemliğini, Suudi Arabistan'dan Fahad El-Mirdasi üstlenecek.
PORTEKİZ-MEKSİKA
Üçüncülük karşılaşmasında ise yarı finalde kaybeden Portekiz ile Meksika karşılaşacak. Spartak Stadı'nda saat 15.00'te oynanacak maçın hakemliğini, Suudi Arabistan'dan Fahad El-Mirdasi üstlenecek.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:37
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