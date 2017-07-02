 Boas ve Hulk’a 2’şer maç men – Fotomaç – 02 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Boas ve ’a 2’şer maç men

    Boas ve Hulk’a 2’şer maç men
    Çin ekibi Şanghay SIPG'de Portekizli teknik direktör Villas-Boas ve Brezilyalı futbolcu , rakibi tahrik edici hareketlerden ötürü takımın yıldız oyuncusu Oscar'a verilen 8 maç men cezasını eleştirdikleri için ikişer maçtan men edildi. Çin Futbol Federasyonu, Villas Boas ve Hulk'un "sorumsuz yorumlarıyla kötü etki bıraktıkları" gerekçesiyle ikişer maçtan men edildiğini bildirdi. Ayracı, Hulk'a 7 bin 500 dolar para cezası verildi. Hulk, takım arkadaşına verilen cezayı eleştirmek adına Jianye maçında formasının altına "Yapacak ve söyleyecek bir şey yok" yazılı tişört giymişti.
    1. 02 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Boas ve Hulk’a 2’şer maç men haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.