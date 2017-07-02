Boas ve Hulk’a 2’şer maç men
Çin ekibi Şanghay SIPG'de Portekizli teknik direktör Villas-Boas ve Brezilyalı futbolcu Hulk, rakibi tahrik edici hareketlerden ötürü takımın yıldız oyuncusu Oscar'a verilen 8 maç men cezasını eleştirdikleri için ikişer maçtan men edildi. Çin Futbol Federasyonu, Villas Boas ve Hulk'un "sorumsuz yorumlarıyla kötü etki bıraktıkları" gerekçesiyle ikişer maçtan men edildiğini bildirdi. Ayracı, Hulk'a 7 bin 500 dolar para cezası verildi. Hulk, takım arkadaşına verilen cezayı eleştirmek adına Jianye maçında formasının altına "Yapacak ve söyleyecek bir şey yok" yazılı tişört giymişti.
- 02 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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tsli muhammet i gönder rodallegadan 1 üst seviyeli golcü alın
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Wesley Sneijder karmaşası
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gs adam basımıza de jongu musallat etti eğer bu portakallar kalırsa son senelerinde tudoru yiyip giderler..
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