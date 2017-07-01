Zenit onun için 23 milyon € ödedi!
Rus ekibi Zenit, İtalya'nın Roma takımından Arjantinli futbolcu Paredes'i 23 milyon avro bonservis bedeliyle 4 yıllığına kadrosuna kattı
Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, Roma forması giyen Arjantinli futbolcu Leandro Paredes'i 23 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 4 yıllığına renklerine bağladı.
Zenit Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi. Roma Kulübü ise yaptığı açıklamada, Paredes'i 23 milyon avro bonservis, maksimum 4 milyon avro bonus bedeli karşılığında Zenit'e gönderdiğini kaydetti.
Profesyonel kariyerine Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors'ta başlayan Paredes, geçen sezon İtalya'nın Roma takımıyla 41 maçta 3 gole imza attı.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:25
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Önceliğimiz şampiyonluk
Toplam 14
Yorum
şişeleri nişanladı başakşehir bile dalga geçti..penaltı taklidi gerçekten komikti.
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Wesley Sneijder karmaşası
Toplam 39
Yorum
austin geçenyıl cavanda çokhızlı jasue süper dejong mermi diyenlerin aynısı buyıl sneijder uçar diyor uçamassa niye göndermedin diyecekte aynı kişi
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Maicon: "Benim için ödenen para..."
Toplam 7
Yorum
aslan Rivadan 500m bekleniyor borcun 2katı para gelecek. Kalan parayla sizi satın alıp B takımı yapacaz. İlk iş çatıdaki muşambayı düzeltecez..
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