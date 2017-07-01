 Zenit onun için 23 milyon € ödedi! – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Zenit onun için 23 milyon € ödedi!

    Zenit onun için 23 milyon € ödedi!

    Rus ekibi Zenit, İtalya'nın Roma takımından Arjantinli futbolcu 'i 23 milyon avro bonservis bedeliyle 4 yıllığına kadrosuna kattı

    Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, Roma forması giyen Arjantinli futbolcu Leandro 'i 23 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 4 yıllığına renklerine bağladı.

    Zenit Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4 yıllığına anlaşmaya varıldığı bildirildi. Roma Kulübü ise yaptığı açıklamada, Paredes'i 23 milyon avro bonservis, maksimum 4 milyon avro bonus bedeli karşılığında Zenit'e gönderdiğini kaydetti.

    Profesyonel kariyerine Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors'ta başlayan Paredes, geçen sezon İtalya'nın Roma takımıyla 41 maçta 3 gole imza attı.



    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:25
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