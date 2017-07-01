Villas-Boas ve Hulk'a "eleştiri" cezası

Çin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Villas-Boas ve Hulk'un "sorumsuz yorumlarıyla kötü etki bıraktıkları" gerekçesiyle ikişer maçtan men edildiği bildirildi. Açıklamada, Hulk'a 7 bin 500 dolar, Şanghay SIPG Kulübüne ise 15 bin dolar para cezası verildiği belirtildi.

Ligde 18 Haziran'da yapılan Guangzhou R&F-Şanghay SIPG karşılaşmasının 45+3'üncü dakikasında, topu yakın mesafeden 2 kez rakiplerinin üstüne vuran Brezilyalı futbolcu Oscar'a 8 maç men ve 6 bin dolar para cezası verilmişti.

Verilen cezanın ardından Villas-Boas, sosyal medyadaki Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Oscar'ın kariyeri boyunca hiç kırmızı kart görmediğine değinerek, "Kariyerinde 355 maç, İngiltere Premier Lig'de 5 yıl, Brezilya Milli Takımı'nda 47 maç. 70 gol ve sıfır kırmızı kart ama şimdi 8 maç cezalı." ifadelerini kullanmıştı.

Hulk ise takım arkadaşına verilen cezayı eleştirmek adına 25 Haziran'da oynanan Henan Jianye maçında formasının altına "Yapacak ve söyleyecek bir şey yok." yazılı tişört giymişti.