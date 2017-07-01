Villas-Boas ve Hulk'a "eleştiri" cezası
Çin ekibi Şanghay SIPG'de Portekizli teknik direktör Andre Villas-Boas ve Brezilyalı futbolcu Hulk, rakibi tahrik edici hareketlerden ötürü takımın yıldız oyuncusu Oscar'a verilen 8 maç men cezasını eleştirdikleri için ikişer maçtan men edildi.
Çin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Villas-Boas ve Hulk'un "sorumsuz yorumlarıyla kötü etki bıraktıkları" gerekçesiyle ikişer maçtan men edildiği bildirildi. Açıklamada, Hulk'a 7 bin 500 dolar, Şanghay SIPG Kulübüne ise 15 bin dolar para cezası verildiği belirtildi.
Ligde 18 Haziran'da yapılan Guangzhou R&F-Şanghay SIPG karşılaşmasının 45+3'üncü dakikasında, topu yakın mesafeden 2 kez rakiplerinin üstüne vuran Brezilyalı futbolcu Oscar'a 8 maç men ve 6 bin dolar para cezası verilmişti.
Verilen cezanın ardından Villas-Boas, sosyal medyadaki Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Oscar'ın kariyeri boyunca hiç kırmızı kart görmediğine değinerek, "Kariyerinde 355 maç, İngiltere Premier Lig'de 5 yıl, Brezilya Milli Takımı'nda 47 maç. 70 gol ve sıfır kırmızı kart ama şimdi 8 maç cezalı." ifadelerini kullanmıştı.
Hulk ise takım arkadaşına verilen cezayı eleştirmek adına 25 Haziran'da oynanan Henan Jianye maçında formasının altına "Yapacak ve söyleyecek bir şey yok." yazılı tişört giymişti.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:45
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Onazi, FIFA'ya başvurdu
Toplam 13
Yorum
ERAY TS Senin takımın febe tarihinde bir kere şl'yi kazandı mı diyerek kapağı buraya bırakıyorum sadriye.
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Chelsea'den Alex Telles'e rekor teklif!
Toplam 11
Yorum
2milyon ilaç olur Adam kendi dilini konuşabileceği vitrin takıma gitmek istedi menajer etkiside var. Bazı olaylarıda bahane etti biraz gerçekçi olalım.
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G.Saray'ın kaptanı 'çubukluyu' giyiyor!
Toplam 19
Yorum
taraftar BEN SABRİYE-HAKANA-SNEJDERE DEĞİLDE SİNAN İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜMMMMMM
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