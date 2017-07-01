UEFA İstanbul başlıyor

İki yılda bir düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası’na 8 takım katılacak. İstanbul Bölge Karması’nın temsil edeceği Türkiye ilk maçını bugün 18.15’te Ingulec ile yapacak.

Avrupa'nın en iyi amatör futbolcularının mücadele edeceği UEFA Bölgeler Kupası, bugün İstanbul'da başlayacak. Türkiye, İspanya, Portekiz, İrlanda, Rusya, Çekya, Hırvatistan ve Ukrayna'dan 8 takımın yarışacağı turnuvada Türkiye'yi İstanbul Bölge Karması temsil edecek. Türkiye ilk maçını 18.15'te Ingulec ile oynayacak. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri, Maltepe Hasan Polat Stadı ve Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda yapılacak.



TÜM MAÇLAR S SPORTS'TA

Kupada, tek devreli lig usulüne göre yapılacak maçlar sonunda A ve B Grubu'nu birinci tamamlayacak ekipler finalde karşılaşacak. Turnuva, 9 Temmuz Pazar günü sona erecek. UEFA'nın amatör futboldaki tek turnuvası Bölgeler Kupası, 2 yılda bir düzenleniyor. Kupayı son olarak 2015'te İrlanda'nın Doğu Bölgesi takımı kazanmıştı. Büyük heyecana sahne olacak turnuvada maçlar S Sports'tan yayınlanacak.