U21’e Panzer damgası
Almanya, İspanya’yı 1-0 yenip Avrupa Şampiyonu oldu.
Polonya'da düzenlenen U21 Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Almanya, İspanya'yı 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Panzerlerin İspanya karşısındaki tek golünü maçın 40. dakikasında Weiser kaydetti. Türk oyuncu Levin Öztunalı da maçta son 3 dakikada görev yaptı. Almanya'yı, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Stefan Kuntz çalıştırıyor. Almanya, U21 Avrupa Şampiyonası'nda tarihindeki ikinci kupayı kazanmış oldu.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
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