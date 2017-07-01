 U21’e Panzer damgası – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    U21’e Panzer damgası

    U21’e Panzer damgası

    , ’yı 1-0 yenip Avrupa Şampiyonu oldu.

    Polonya'da düzenlenen U21 Avrupa Şampiyonası'nın finalinde , 'yı 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Panzerlerin İspanya karşısındaki tek golünü maçın 40. dakikasında Weiser kaydetti. Türk oyuncu Levin Öztunalı da maçta son 3 dakikada görev yaptı. Almanya'yı, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Stefan Kuntz çalıştırıyor. Almanya, U21 Avrupa Şampiyonası'nda tarihindeki ikinci kupayı kazanmış oldu.
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    U21’e Panzer damgası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.