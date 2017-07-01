Burak’a 7 maç
Çin'de kariyerine devam eden Burak Yılmaz, geçtiğimiz hafta maçta rakibine tokat atıp kırmızı görmüştü. Çin basını, Burak'ın 7 maç ceza alacağını yazdı. Milli futbolcunun tokat attağı Li Ang'ın, tartışma sırasında dinsel ırkçılık yapıp "Domuz yersen belki gol atarsın" diyerek Burak'ı provake ettiği bildirildi.
- 01 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:44
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