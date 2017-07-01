 Burak’a 7 maç – Fotomaç – 01 Temmuz 2017
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    01 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Burak’a 7 maç

    Burak’a 7 maç
    Çin'de kariyerine devam eden , geçtiğimiz hafta maçta rakibine tokat atıp kırmızı görmüştü. Çin basını, Burak'ın 7 maç ceza alacağını yazdı. Milli futbolcunun tokat attağı Li Ang'ın, tartışma sırasında dinsel ırkçılık yapıp "Domuz yersen belki gol atarsın" diyerek Burak'ı provake ettiği bildirildi.
    1. 01 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:44
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