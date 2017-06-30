 Panzer 4’ledi – Fotomaç – 30 Haziran 2017
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    30 Haziran 2017, Cuma
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    Panzer 4’ledi

    Panzer 4’ledi

    FIFA 2017 Konfederasyonlar Kupası’nda ’yı farklı yenen , adını finale yazdırdı Panzerleri, Şili ile oynayacakları finale taşıyan golleri; Goretzka (2), Werner ve Younes kaydetti.

    FIFA 2017 Konfederasyonlar Kupası'nda finalin adı belli oldu: Şili-Almanya... Önceki gün son Avrupa Şampiyonu Portekiz'i penaltılarla eleyen Şili'nin ardından, dün akşam da bir başka Güney Amerika ülkesi Meksika'yı 4-1 yenen Almanya, finale yükselen taraf oldu. Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvadaki yarı final maçında, Dünya Kupası şampiyonu Almanya ile Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler şampiyonu Meksika, Soçi kentinde karşılaştı.

    YENİLMEZLİK SERİSİ 14 MAÇA ÇIKTI
    Maça hızlı başlayan , Goretzka'nın 6 ve 8. dakikalarda attığı gollerle 2 farklı üstünlük yakaladı. Meksika, yoğun bir baskı kurdu ancak golü bulamayınca Almanya, soyunma odasına 2-0 önde gitti. 59'da Werner ile farkı 3'e çıkaran Panzerlere, 89'da Fabian ile karşılık verdi. Son sözü 90+1'de Younes söyledi: 4-1. Yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran Almanya, pazar akşamı Şili ile finalde karşlaşacak. 3'er golü bulunan Goretzka ve Werner ise zirvede.
    1. 30 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:39
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