Panzer 4’ledi
FIFA 2017 Konfederasyonlar Kupası’nda Meksika’yı farklı yenen Almanya, adını finale yazdırdı Panzerleri, Şili ile oynayacakları finale taşıyan golleri; Goretzka (2), Werner ve Younes kaydetti.
YENİLMEZLİK SERİSİ 14 MAÇA ÇIKTI
Maça hızlı başlayan Almanya, Goretzka'nın 6 ve 8. dakikalarda attığı gollerle 2 farklı üstünlük yakaladı. Meksika, yoğun bir baskı kurdu ancak golü bulamayınca Almanya, soyunma odasına 2-0 önde gitti. 59'da Werner ile farkı 3'e çıkaran Panzerlere, Meksika 89'da Fabian ile karşılık verdi. Son sözü 90+1'de Younes söyledi: 4-1. Yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran Almanya, pazar akşamı Şili ile finalde karşlaşacak. 3'er golü bulunan Goretzka ve Werner ise zirvede.
- 30 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:39
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 yalnız neden ılla ndıaye onu anlamadım amini umarda benzer yeteneklere sahıp ve yas olarakta daha genc 22 yasında ndıaye olmazsa oda olur
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Bir numara Ndiaye
Toplam 12
Yorum
yusuf61 ligin en iyi istatistiklerine sahip futbolculardan biri komple bir topçu top çalma hava topu dripling başarılı pas gıbı bılmeden konusmayın
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Sneijder kararını verdi
Toplam 10
Yorum
Durust Ol Yeter bu nasil transfer politikasidi sayin Dursun Baskan ... ? Futbolu Futboldan anlayanlara birakin artiq
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