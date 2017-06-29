 Sivasspor'a sağlık kontrolü – Fotomaç – 29 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Sivasspor'a sağlık kontrolü

    Sivasspor'a sağlık kontrolü

    Yeni sezon hazırlıklarına start veren Sivasspor'da kırmızı beyazlı futbolcular, bugün sağlık kontrolünden geçirildi.

    Bir yıllık aranın ardından bu sezon yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Sivasspor'da yeni sezon hazırlıklarına futbolcular, Medicana Hastanesi'ne gittiler. Kan örnekleri alınan futbolcular, daha sonra bir dizi sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerde EKG ve efor testi uygulanırken futbolcular, ayrıca ortopedi, göz ve diş servisinde muayene edildi. Yapılan muayenelerde futbolcularda her hangi bir sağlık sorununa rastlanmadı.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:54
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sivasspor'a sağlık kontrolü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.