Sivasspor'a sağlık kontrolü

Yeni sezon hazırlıklarına start veren Sivasspor'da kırmızı beyazlı futbolcular, bugün sağlık kontrolünden geçirildi.

Bir yıllık aranın ardından bu sezon yeniden Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Sivasspor'da yeni sezon hazırlıklarına futbolcular, Medicana Hastanesi'ne gittiler. Kan örnekleri alınan futbolcular, daha sonra bir dizi sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerde EKG ve efor testi uygulanırken futbolcular, ayrıca ortopedi, göz ve diş servisinde muayene edildi. Yapılan muayenelerde futbolcularda her hangi bir sağlık sorununa rastlanmadı.