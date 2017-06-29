Sivasspor'a sağlık kontrolü
Yeni sezon hazırlıklarına start veren Sivasspor'da kırmızı beyazlı futbolcular, bugün sağlık kontrolünden geçirildi.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:54
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Forvete alternatif aday: Ahmethan
Toplam 12
Yorum
I.D.34 Ne güzel haberler bir kac gün önce Yigithan ve simdide Ahmethan ile ilgileniliyor.Altyapidan yildizlarin dogma zamani gelmistir.bravo hocaya
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Yeni Beckham: Wesley
Toplam 5
Yorum
RESPECT gidecekse selçuğu satın takımı yavaşlatan o şino yine 28 maçta 5 gol 15 asist yapmış selçuk ne yapıyo orta saha şino imbula lemina dan inş
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Forvete alternatif aday: Ahmethan
Toplam 12
Yorum
gfb okan alkan ve beykan 'da potansiyel olsaydıda başka yerlerde parlasalardı hee birde recep niyaz demkki hocada sorun yok sorun oyuncularda
Sivasspor'a sağlık kontrolü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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