Mbappe’ye servet

Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan Real Madrid, birçok kulübün listesinde yer alan Kylian Mbappe için tüm şartları zorluyor. 18 yaşındaki futbolcuya daha önce 100 milyon euro öneren İspanyol ekibi, teklifini 140 milyon euro'ya çıkardı.