İsveç takımının başına Türk hoca
Bir dönem Denizlispor'da da teknik direktörlük yapan Serdar Dayat, İsveç 3. Lig takımlarından 1614 Kristianstads takımının futbol direktörü oldu.
Hedefleri olan bir kulüp yapısı içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunun altını çizen Dayat, "2018 Mart tarihinde yeni stadımız hizmete açılacak. Salon sporlarının ardından futbola yatırım yapılan bir şehir. Biz de bu şehri en iyi yerlere getireceğiz. Gelecek sezon yeni bir yapılanma yapacağız. Futbolun tek yetkilisi ben olacağım. A Takım ve altyapıyı belirli bir sistemi uygulayarak yola çıkıyoruz. 3 bin 500 kişilik Almanya'nın Hoffenheim köyünden bir Bundesliga devi oluşturuldu. Biz de bunu İsveç'te başarmak için çok çalışacağız" diye konuştu.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:44
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Valbeuna imzayı attı
Toplam 6
Yorum
CELAL ADAMLAR GIMIS BELHANDA MAICON UCULUSUNU ALMIS GELMIS SEN BIZE BUNU KAKALIYORSUN ELIA BILE FENER E GIDECEKTIK OYUNCU SATMADAN ALISIMIZ YOK
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''En büyük Galatasaray''
Toplam 19
Yorum
Zx Sen yaşadığın şampiyonluklardan bahset, bu senede sizlere hayal. Fenerbahçe ile çekişiriz, Tudor devre arası yolcu :)
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Beşiktaş'ta istifa
Toplam 1
Yorum
kartal 8 yıldır şampiyon olan hentbol takımımızın kapatılması çok yanlış. Teknik kadro ve oyuncuların suçu ne? Sanki milyon eurolar alıyorlar!
İsveç takımının başına Türk hoca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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