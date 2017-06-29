Finalin adı belli oldu

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvadaki yarı final maçında, Dünya Kupası şampiyonu Almanya ile Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler şampiyonu Meksika, Soçi kentinde karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Almanya, Goretzka'nın 6 ve 8. dakikada attığı gollerle 2 farklı üstünlük yakaladı. Meksika, bu noktadan sonra yoğun bir baskı kurdu ancak golü bulamayınca Almanya, soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Almanya, Werner'in 59. dakikadaki golüyle farkı 3'e çıkardı. Almanya, Meksikalı Fabian'ın 89. dakikada, ceza sahasının oldukça uzağından attığı gole, 90+1'inci dakikada Younes'le cevap verdi.

Mücadeleyi 4-1 kazanan Almanya, yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı ve finalde Şili'nin rakibi oldu.

Turnuvadaki 3. maçları sonunda fileleri 3'er kez havalandıran Goretzka ve Werner, gol krallığında ilk sıraya yerleşti.

Şili ile Almanya arasındaki 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası finali, 2 Temmuz Pazar günü oynanacak.