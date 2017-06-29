 Bravo Şili – Fotomaç – 29 Haziran 2017
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    29 Haziran 2017, Perşembe
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    Bravo

    Bravo Şili

    Konfederasyon Kupası’nda ilk finalist ’i deviren oldu. Normal süresi ve uzatmaları golsüz sona eren maçta Şili’nin kalecisi Bravo 3 penaltı kurtardı.

    Rusya'da düzenlenen Konfederasyon Kupası yarı final maçında 'i penaltı atışlarıyla 3-0 yenen Şili finale yükseldi. Maçın normal süresi golsüz sona erdi. Uzatmada etkili olan taraf idi. İkinci uzatmada önce Vidal sonra Rodriguez'in vuruşları direğe takıldı. Penaltı atışlarında Şili'nin kalecisi Bravo sahneye çıktı. Beşiktaşlı Quaresma ile Moutinho ve Nani'nin penaltı atışlarında geçit vermeyen Bravo takımını finale taşımayı başardı. Şili'nin finaldeki rakibi bugün saat 21.00'de oynanacak Almanya- Meksika maçının ardından belli olacak.
    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:39
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