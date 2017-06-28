UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
FIFA kokartlı hakemlerden Halil Umut Meler, Sırbistan'ın Vojvodina ile Slovakya'nın Ruzomberok ekipleri arasında 29 Haziran'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme turu müsabakasında düdük çalacak.
"FIFA kokartlı hakemlerimizden Halil Umut Meler, 29 Haziran 2017 Perşembe günü Sırbistan'ın Vojvodina ile Slovakya'nın Ruzomberok takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme turu maçını yönetecek. Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki Vojvodina Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak."
OĞUZ SARVAN'A DA GÖREV
UEFA Gözlemcisi Oğuz Sarvan, Ermenistan'ın Pyunik ile Slovakya'nın Slovan Bratislava takımları arasında 29 Haziran 2017 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu karşılaşmasında görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "UEFA Gözlemcisi Oğuz Sarvan, Ermenistan'ın Pyunik ile Slovakya'nın Slovan Bratislava takımları arasında 29 Haziran 2017 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Ermenistan'ın Erivan şehrindeki Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak."
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:00
-
Ben Arfa F.Bahçe'ye koşuyor
Toplam 3
Yorum
FB Bu adamda o topcu tipide yok bence gelmesine gerekte yok geçici isim markası gibi..
-
Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı!
Toplam 19
Yorum
fb_1907 volkan burumanın cakması gibi..sahada bruma gibi hareketler var ama sonu fısssssss
-
Kaptanla yola devam
Toplam 1
Yorum
sami yok daha neler 2 1, en iyisi 5 5 yapin, bu gidisle fenerin yas ortalamasi 37 olacak
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.