 UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    UEFA'dan 'e görev

    UEFA'dan <a href="/index/halil-umut-meler?id=e9fb8ef1-f7fc-4ab3-909e-9751be5bea41" class="" rel="tag">Halil Umut Meler</a>'e görev

    FIFA kokartlı hakemlerden , Sırbistan'ın Vojvodina ile Slovakya'nın Ruzomberok ekipleri arasında 29 Haziran'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme turu müsabakasında düdük çalacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
    "FIFA kokartlı hakemlerimizden , 29 Haziran 2017 Perşembe günü Sırbistan'ın Vojvodina ile Slovakya'nın Ruzomberok takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme turu maçını yönetecek. Sırbistan'ın Novi Sad şehrindeki Vojvodina Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak."

    OĞUZ SARVAN'A DA GÖREV
    UEFA Gözlemcisi Oğuz Sarvan, Ermenistan'ın Pyunik ile Slovakya'nın Slovan Bratislava takımları arasında 29 Haziran 2017 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu karşılaşmasında görevlendirildi.

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: "UEFA Gözlemcisi Oğuz Sarvan, Ermenistan'ın Pyunik ile Slovakya'nın Slovan Bratislava takımları arasında 29 Haziran 2017 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme Turu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Ermenistan'ın Erivan şehrindeki Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak."
    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:00
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