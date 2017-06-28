Konfederasyon Kupası'nda ilk finalist Şili
Portekizli Quaresma ilk penaltı vuruşunu gole çeviremedi
2017 Konfederasyonlar Kupası Yarı Final mücadelesinde Şili, Portekiz'i penaltılar sonucunda 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Rusya'daki Kazan Arena'da oynanan mücadelenin 90 dakikasında iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince maç uzatmaya gitti. Uzatmalarında da gol olmayan karşılaşmada Portekiz'i penaltılarda 3 - 0 yenen Şili, adını finale yazdırdı.
Bu arada Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, 83. dakikada Bernardo Silva'nın yerine oyuna dahil oldu. Quaresma, takımının ilk penaltısını kullanırken, vuruşunu gole çeviremedi. Portekiz'den Moutinho ve Nani'nin şutu da golle sonuçlanmadı.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:48
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''Türkiye'nin en iyi takımı G.Saray''
Toplam 16
Yorum
Beşiktaşa Beşiktaş' a gelseydin efsane olurdun Şimdi KESTANE olacaksın :)
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Sneijder'e teklif var! Kabul edecek...
Toplam 14
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU bu adam satılmıyacak asla bu sene bu adam esas dünyaya örnekler sunacak aloöö.! dikkat edin yaa yanında topçu yoktu o tek başına doksanlarda
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Şimdi gel de gör beni!
Toplam 19
Yorum
mm simdi gelde gor beni ne demek gecen sene nerdeydin bir yas gençlestinmi yoksa porsik
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