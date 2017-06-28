 Konfederasyon Kupası'nda ilk finalist Şili – Fotomaç – 28 Haziran 2017
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    28 Haziran 2017, Çarşamba
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    Konfederasyon Kupası'nda ilk finalist Şili

    Konfederasyon Kupası'nda ilk finalist Şili

    Portekizli ilk penaltı vuruşunu gole çeviremedi

    2017 Konfederasyonlar Kupası Yarı Final mücadelesinde Şili, Portekiz'i penaltılar sonucunda 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
    Rusya'daki Kazan Arena'da oynanan mücadelenin 90 dakikasında iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince maç uzatmaya gitti. Uzatmalarında da gol olmayan karşılaşmada Portekiz'i penaltılarda 3 - 0 yenen Şili, adını finale yazdırdı.
    Bu arada Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo , 83. dakikada Bernardo Silva'nın yerine oyuna dahil oldu. Quaresma, takımının ilk penaltısını kullanırken, vuruşunu gole çeviremedi. Portekiz'den Moutinho ve Nani'nin şutu da golle sonuçlanmadı.

    1. 28 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:48
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