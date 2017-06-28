Konfederasyon Kupası'nda ilk finalist Şili

2017 Konfederasyonlar Kupası Yarı Final mücadelesinde Şili, Portekiz'i penaltılar sonucunda 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Rusya'daki Kazan Arena'da oynanan mücadelenin 90 dakikasında iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince maç uzatmaya gitti. Uzatmalarında da gol olmayan karşılaşmada Portekiz'i penaltılarda 3 - 0 yenen Şili, adını finale yazdırdı.

Bu arada Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, 83. dakikada Bernardo Silva'nın yerine oyuna dahil oldu. Quaresma, takımının ilk penaltısını kullanırken, vuruşunu gole çeviremedi. Portekiz'den Moutinho ve Nani'nin şutu da golle sonuçlanmadı.