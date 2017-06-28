Burak Yılmaz'a "domuz" tahriği!
Çin Süper Ligi’nde üst üste attığı gollerle gündeme gelen Burak Yılmaz bu kez kötü bir olayla gündeme damga vurdu.
BURAK İÇİN İTİRAZ EDİLECEK
Beijing Guoan'ın da Çin federasyonuna, bu dinsel ırkçılığı göstererek bir itirazda bulunacağı belirtildi. Öte yandan yaşanan bu gelişmenin ardından Burak Yılmaz'a da büyük bir ceza gelmesi bekleniyor.
- 28 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:05
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Can Bartu korkuttu
Toplam 1
Yorum
SAYGILARIMLA FUTBOLUN CAN I, BÜYÜK FUTBOLCU VE EFSANEMİZ, YÜREKTEN BİR GS LI OLARAK GEÇMİŞ OLSUN DİYOR, DAHA NİCE SAĞLIKLI GÜNLER DİLİYORUZ. SEVGİ VE
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Kartal kovalıyor, Pepe kaçıyor!
Toplam 7
Yorum
kartalcan Pepe nin son sezonu hic iyi degil adam emeklilik ikramiyesi ariyor.Aman derim.Baskan al su Vidayi bitir isi.Abu da kaldi mi tamamiz
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''Her şeyin tersini yaptı''
Toplam 6
Yorum
Fatih60 Sayın Yarsuvat mademki herşey okadar kolaydı sen neden hemen bırakıp kaçtın Dursun başkan veya başkası taşın altına elini koyduysa destek ol
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