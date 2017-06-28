Burak Yılmaz'a "domuz" tahriği!

Çin Süper Ligi’nde üst üste attığı gollerle gündeme gelen Burak Yılmaz bu kez kötü bir olayla gündeme damga vurdu.

Jiangsu Suning maçının son dakikasında çıkan kavgaya karışan ve rakibi Li Ang'a tokat atan Burak Yılmaz, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Jiangsulu oyuncular Teixeira ve Li Ang'ın tavırları da tepki çekti. Li'nin Burak'ı sözlü olarak taciz ettiğine dikkat çekildi. Oyuncunun davranışlarının 'dinsel ırkçılık' içeriyor olabileceği vurgulanırken, uzakdoğu ülkesindeki internet ortamında Li'nin Burak'a 'Ancak domuz yersen gol atabilirsin' dediği belirtildi.



BURAK İÇİN İTİRAZ EDİLECEK

Beijing Guoan'ın da Çin federasyonuna, bu dinsel ırkçılığı göstererek bir itirazda bulunacağı belirtildi. Öte yandan yaşanan bu gelişmenin ardından Burak Yılmaz'a da büyük bir ceza gelmesi bekleniyor.



