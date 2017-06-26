 Milli futbolcuya dev talip – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    Milli futbolcuya dev talip

    Milli futbolcuya dev talip

    Milli futbolcu 'nun menajeri Bektaş Demirbaş, Alman basınına yağtığı açıklamada, İtalyan devi ile görüştüklerini açıkladı.

    Futbol kariyerini Bundesliga takımı Bayer Leverkusen'de sürdüren 'nun ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi. Alman basınına açıklamalarda bulunan Çalhanoğlu'nun menajeri Bektaş Demirtaş, milli oyuncunun Çizme'ye gitmek üzere olduğunu duyurdu. Demirtaş, ""Milan, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Şu anda yetkililerle görüşme halindeyiz. Fakat daha fazla detay veremem, tüm söyleyeceklerim bu kadar" açıklamasında bulundu.

    Görüşmelerin devam ettiği, tarafların anlaşmasının an meselesi olduğu belirtildi. 23 yaşındaki oyuncunun transfer ücretinin 20 ile 30 milyon euro arası olduğu ifade edildi.

    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:45
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