Milli futbolcuya dev talip

Futbol kariyerini Bundesliga takımı Bayer Leverkusen'de sürdüren Hakan Çalhanoğlu'nun Milan ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi. Alman basınına açıklamalarda bulunan Çalhanoğlu'nun menajeri Bektaş Demirtaş, milli oyuncunun Çizme'ye gitmek üzere olduğunu duyurdu. Demirtaş, ""Milan, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Şu anda yetkililerle görüşme halindeyiz. Fakat daha fazla detay veremem, tüm söyleyeceklerim bu kadar" açıklamasında bulundu.

Görüşmelerin devam ettiği, tarafların anlaşmasının an meselesi olduğu belirtildi. 23 yaşındaki oyuncunun transfer ücretinin 20 ile 30 milyon euro arası olduğu ifade edildi.



