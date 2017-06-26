Milli futbolcuya dev talip
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Bektaş Demirbaş, Alman basınına yağtığı açıklamada, İtalyan devi Milan ile görüştüklerini açıkladı.
Futbol kariyerini Bundesliga takımı Bayer Leverkusen'de sürdüren Hakan Çalhanoğlu'nun Milan ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi. Alman basınına açıklamalarda bulunan Çalhanoğlu'nun menajeri Bektaş Demirtaş, milli oyuncunun Çizme'ye gitmek üzere olduğunu duyurdu. Demirtaş, ""Milan, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Şu anda yetkililerle görüşme halindeyiz. Fakat daha fazla detay veremem, tüm söyleyeceklerim bu kadar" açıklamasında bulundu.
Görüşmelerin devam ettiği, tarafların anlaşmasının an meselesi olduğu belirtildi. 23 yaşındaki oyuncunun transfer ücretinin 20 ile 30 milyon euro arası olduğu ifade edildi.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:45
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Ozi'ye dev kanca
Toplam 7
Yorum
hattrick Westham ve Marsilyamı dev kanca ? Bu markaları dev olarak mı görüyoruz . Bence bu takımlar Beşiktaş'tan 2 tık aşağıda olan takımlar !
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Savunmaya Eliseu takviyesi
Toplam 2
Yorum
hattrick Türk takımlarından hangisi olursa olsun 30 yaş ve üstü futbolcuları düşünmeyelim artık . Adı sanı duyulmamış genç oyuncularla yönelelim !
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Taraftar çıldırdı Pepe’yi istiyor
Toplam 36
Yorum
hattrick Yaşı genç olsa Türkiye de işi ne diyenlere Bu düşünce takımın değerini düşürmekten başka birşey değil Bizde iş yapar düşüncesinden vazgeçin
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