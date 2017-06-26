 Jose Mourinho'nun acı günü – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    Jose Mourinho'nun acı günü

    Jose Mourinho'nun acı günü

    Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun babası Felix Mourinho, hayatını kaybetti.

    Daha önce Barcelona, Real Madrid ve Chelsea gibi kulüpleri çalıştırmış olan tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho'nun babası eski futbolcu ve teknik direktör olan Felix Mourinho vefat etti. Futbolculuk kariyerinde Vitoria ve Belenenses kalelerini koruyan baba Mourinho, 20 yıllık teknik direktörlük kariyerinde 11 farklı takımı çalıştırmıştı.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:08
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