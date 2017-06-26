Jose Mourinho'nun acı günü
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun babası Felix Mourinho, hayatını kaybetti.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:08
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Yeniden Gabigol
Toplam 3
Yorum
kazım inandık (!)..cek,cak'lar başladı yine..gideceklerin kamptan sonra da hepsi kalır,gelecek sezon da kabak yine aykutun başına patlar....
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İmbula boşa çıktı
Toplam 8
Yorum
forzakarakartal he kardeş sensin
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G.Saray'da şov başlıyor
Toplam 14
Yorum
Nİ ERKEN SAĞLAYIN. SN ÖZBEK BU FUTBOLCULARIN KONAKLAMASINI ERKENDEN SAĞLAYAMAZSANIZ BİLİN Kİ BU DURUM MAÇLARA YANSIYACAKTIR. ONUN İÇİN BU FUTBOLCULARIN İKAMETİ
Jose Mourinho'nun acı günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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