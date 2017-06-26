Hakan Çalhanoğlu Avrupa devine gidiyor
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Bektaş Demirbaş, Alman basınına yaptığı açıklamada, İtalyan devi Milan ile görüştüklerini açıkladı.
Futbol kariyerini Bundesliga takımı Bayer Leverkusen'de sürdüren Hakan Çalhanoğlu'nun Milan ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi. Alman basınına açıklamalarda bulunan Çalhanoğlu'nun menajeri Bektaş Demirtaş, milli oyuncunun Çizme'ye gitmek üzere olduğunu duyurdu. Demirtaş, ''Milan, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Şu anda yetkililerle görüşme halindeyiz. Fakat daha fazla detay veremem, tüm söyleyeceklerim bu kadar" açıklamasında bulundu.
Görüşmelerin devam ettiği, tarafların anlaşmasının an meselesi olduğu belirtildi. 23 yaşındaki oyuncunun transfer ücreti 20 ile 30 milyon euro arası olacağı ifade edildi.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:11
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Franco geri döndü
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Leo Smali ben mitroviç in aslında sağlam bi defans olucagına inanıyorum lakin gecen sezon her maç bizim için çok önemli olduğu için riske edilmedi
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Takım yaşlandı!
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black-KARTAL Genc isimler yolda hocam meraklanma 32 yasinda burak yilmaz Ve 34 Yasindaki Pepe
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'Kocaman Veda Töreni'
Toplam 5
Yorum
necati iyikan Türkiye'mizde nezaket kuralına uyulmadığı malumdur.. Kişiliğiyle futbol tarihine geçmiş Sayın Kocaman'a hak ettiği veda nezaketi hoş olmuş.
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