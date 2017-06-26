 Hakan Çalhanoğlu Avrupa devine gidiyor – Fotomaç – 26 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Avrupa devine gidiyor

    Hakan Çalhanoğlu Avrupa devine gidiyor

    Milli futbolcu 'nun menajeri Bektaş Demirbaş, Alman basınına yaptığı açıklamada, İtalyan devi ile görüştüklerini açıkladı.

    Futbol kariyerini Bundesliga takımı Bayer Leverkusen'de sürdüren 'nun ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi. Alman basınına açıklamalarda bulunan Çalhanoğlu'nun menajeri Bektaş Demirtaş, milli oyuncunun Çizme'ye gitmek üzere olduğunu duyurdu. Demirtaş, ''Milan, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Şu anda yetkililerle görüşme halindeyiz. Fakat daha fazla detay veremem, tüm söyleyeceklerim bu kadar" açıklamasında bulundu.

    Görüşmelerin devam ettiği, tarafların anlaşmasının an meselesi olduğu belirtildi. 23 yaşındaki oyuncunun transfer ücreti 20 ile 30 milyon euro arası olacağı ifade edildi.

    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hakan Çalhanoğlu Avrupa devine gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.