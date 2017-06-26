Burak Yılmaz çıldırdı!

Çin Süper Ligi'nin 14. haftasına 7. sırada giren Pekin Guoan, sondan 2. sırada yer alan Jiangsu Suning'i konuk etti.

Burak'ın yanı sıra Jonathan Soriano ve Renato Augusto'nun da oynadığı ev sahibi ekip ile kadrosunda Alex Teixeira, Ramires gibi önemli isimleri barındıran Jiangsu Suning arasındaki maç, 0-0 sona erdi.

Karşılaşma bittikten sonra iki takım oyuncuları arasında tansiyon yükseldi. Kargaşa sırasında rakip takımdan Li Ang'a tokat atan Burak, kırmızı, Jiangsu Suningli futbolcu ise sarı kart gördü.

Bu sezon Çin liginde 10 maça çıkan Burak'ın 8 golü bulunuyor.