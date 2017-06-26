 Burak Yılmaz çıldırdı! – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    çıldırdı!

    Burak Yılmaz çıldırdı!

    Pekin Guoan forması giyen milli futbolcu , Çin Süper Ligi'nde oynadıkları Jiangsu Suning maçının bitiş düdüğünün ardından çıkan kavga sonrası kırmızı kart gördü.

    Çin Süper Ligi'nin 14. haftasına 7. sırada giren Pekin Guoan, sondan 2. sırada yer alan Jiangsu Suning'i konuk etti.

    Burak'ın yanı sıra Jonathan Soriano ve Renato Augusto'nun da oynadığı ev sahibi ekip ile kadrosunda Alex Teixeira, Ramires gibi önemli isimleri barındıran Jiangsu Suning arasındaki maç, 0-0 sona erdi.

    Karşılaşma bittikten sonra iki takım oyuncuları arasında tansiyon yükseldi. Kargaşa sırasında rakip takımdan Li Ang'a tokat atan Burak, kırmızı, Jiangsu Suningli futbolcu ise sarı kart gördü.

    Bu sezon Çin liginde 10 maça çıkan Burak'ın 8 golü bulunuyor.

    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:26
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