Portekiz'den farklı tarife
2017 Konfederasyonlar Kupası'nda Portekiz, Yeni Zelanda'yı 4-0 yenerek yarı finale yükseldi. Portekiz'de 84 dakika sahada kalan Beşiktaşlı Quaresma, sergilediği futbolla göz doldurdu.
33.dakikada penaltıdan topu ağlara gönderen Ronaldo, maçta gol perdesini açan isim oldu. Bu golden sadece 4 dakika sonra Quaresma'nın nefis pasıyla başlayan atağı bitiren Bernardo Silva, Portekiz'i soyunma odasına 2-0 önde götürdü.
İkinci yarıda da hız kesmeyen Portekiz'de maçın etkili isimlerinden Quaresma, 80. dakika yaptığı baskıyla 3. golün de hazırlayıcısı oldu. Beşiktaşlı oyuncunun baskısı sonrası orta alanda topla buluşan Andre Silva, kaleye kadar giderek farkı üçe çıkarırken, 90. dakikada sahneye çıkan eski Fenerbahçeli Nani de maçın skorunu belirledi.
Bu sonuçla 7 puana yükselen Portekiz, grup lideri olarak yarı finale yükseldi.
- 25 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:38
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Stoper harekatı
Toplam 24
Yorum
beko yıllık parasına bakmayın.bonservisle oyuncu alamıyorsunuz ama yıllık verdgigin parada kısıtlama yok.bonservissiz pepeden kaliteliside yoktur
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
t4532 Gelmez, Barcelonadan yüksek ücretini alır. Para verilmesede Barcelone ödeneceklerden karlı çıkar. Gelirse konu yan yapar, futbol çıkmaz.
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
adanalı isterse 1000kişi beğenmesin bu yazımı. ne gökan töre nede arda futbolcu değiller. paracı kendini beğenmiş saygısızlar. böyle futbolcu olmaz
Portekiz'den farklı tarife haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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