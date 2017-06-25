 Meksika yarı finale yükseldi – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    yarı finale yükseldi

    Meksika yarı finale yükseldi

    Konfederasyonlar Kupası'nda ev sahibi , 'ya yenilerek turnuvaya erken veda etti.

    Kazan Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk golü 25. dakikada Samedov'dan geldi ve öne geçti. Ancak bu gole yanıt çok çabuk geldi. 30. dakikada Araujo skora dengeyi getirdi.

    2. yarıda PSV'nin yeni yıldızı Lozano, Akinfeev'in hatasını değerlendirip 'yı 2-1 öne geçirdi.

    Karşılaşmayı bu skorla 2-1 kazanan Meksika, puanını 7'ye çıkarıp Portekiz'in ardından grubu 2. sırada tamamladı. Rusya ise 3 puanla turnuvaya veda etti.

    Meksika yarı finalde B Grubu'nun lideriyle karşı karşıya gelecek.

    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:38
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