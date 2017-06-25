Meksika yarı finale yükseldi
Konfederasyonlar Kupası'nda ev sahibi Rusya, Meksika'ya yenilerek turnuvaya erken veda etti.
Kazan Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk golü 25. dakikada Samedov'dan geldi ve Rusya öne geçti. Ancak bu gole yanıt çok çabuk geldi. 30. dakikada Araujo skora dengeyi getirdi.
2. yarıda PSV'nin yeni yıldızı Lozano, Akinfeev'in hatasını değerlendirip Meksika'yı 2-1 öne geçirdi.
Karşılaşmayı bu skorla 2-1 kazanan Meksika, puanını 7'ye çıkarıp Portekiz'in ardından grubu 2. sırada tamamladı. Rusya ise 3 puanla turnuvaya veda etti.
Meksika yarı finalde B Grubu'nun lideriyle karşı karşıya gelecek.
- 25 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:38
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Stoper harekatı
Toplam 24
Yorum
beko yıllık parasına bakmayın.bonservisle oyuncu alamıyorsunuz ama yıllık verdgigin parada kısıtlama yok.bonservissiz pepeden kaliteliside yoktur
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
t4532 Gelmez, Barcelonadan yüksek ücretini alır. Para verilmesede Barcelone ödeneceklerden karlı çıkar. Gelirse konu yan yapar, futbol çıkmaz.
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
adanalı isterse 1000kişi beğenmesin bu yazımı. ne gökan töre nede arda futbolcu değiller. paracı kendini beğenmiş saygısızlar. böyle futbolcu olmaz
Meksika yarı finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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