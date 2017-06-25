 Almanya ve Şili yarı finale yükseldi – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Almanya ve Şili yarı finale yükseldi

    Almanya ve Şili yarı finale yükseldi

    B Grubu son maçlarının ardından Almanya ve Şili, yarı finale yükseldi.

    Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın B Grubu'ndaki 3. ve son maçlarda, Almanya ile Kamerun, Şili ile Avustralya karşılaştı.

    Almanya, Soçi kentinde oynanan mücadelede Kamerun'u, Türk asıllı Kerem Demirbay'ın 48, Werner'in 66 ve 81. dakikada attığı gollerle 3-1 yendi. Kamerun'un golünü, 78. dakikada Beşiktaş'ın geçen sezon Porto'dan kiraladığı Aboubakar kaydetti.

    Almanya Teknik Direktörü Löw, milli takımın başında çıktığı 150. maçında 100. galibiyetine ulaştı.

    Şili ile Avustralya arasında, başkent Moskova'da yapılan müsabaka ise 1-1 sonuçlandı. Avustralya, 42. dakikada Troisi ile öne geçti ancak Martin Rodriguez, 67. dakikada attığı golle Şili'nin sahadan beraberlikle ayrılmasını sağladı.

    B Grubu'nda son maçların ardından 7 puanı bulunan Almanya ve 5 puan toplayan Şili, yarı finale çıktı. Yarı finalde Almanya, Meksika'nın, Şili de Portekiz'in rakibi oldu.

    Portekiz-Şili karşılaşması, 28 Haziran, Almanya-Meksika maçı ise 29 Haziran'da oynanacak. İki mücadele de 21.00'de başlayacak.

    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:51
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